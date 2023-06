Pai de Neymar recebe voz de prisão durante ação de interdição; veja

Nesta quinta-feira (22), o empresário Neymar da Silva Santos, pai do jogador Neymar Jr., chegou a receber voz de prisão durante uma discussão com Shayenne Barreto, secretária do Meio Ambiente de Mangaratiba, no Rio de Janeiro. O caso ocorreu durante a interdição de uma obra na casa do atleta da seleção brasileira, Condomínio Aero Rural, na cidade da Costa Verde fluminense. Veja:

Bate-boca

O empresário ficou alterado quando foi informado que seria autuado administrativamente e que a obra ficaria embargada até que ele apresentasse todas as licenças necessárias para a intervenção.

Neymar Santos questionou se não poderia usar a casa. Os fiscais responderam que sim, exceto a parte em que está sendo feita a obra do lago artificial – interditada após denúncia de que houve desmatamento, a quebra de rochas e o desvio de um rio.

Irritado, o empresário aumentou o tom de voz ao responder questionamentos da equipe de fiscalização e acabou recebendo voz de prisão por parte da secretária.

"Que prender o quê? Eu estou dentro da minha casa, você está maluca? Você não tem nem autorização para entrar aqui dentro", questiona.

Amigos do empresário intervieram e pediram que ele se acalmasse enquanto falavam com as autoridades.

"Ele precisa agir com educação. A gente está aqui cumprindo o nosso trabalho, agindo em conformidade com a lei, ele precisa se aquietar", diz a secretária.

De acordo com a Prefeitura de Mangaratiba, a voz de prisão foi dada com base no artigo n° 331 do Código Penal, que torna crime o desacato ao funcionário público no exercício da profissão. "Entretanto, considerando o princípio da razoabilidade e diante a um pedido da assessoria de Neymar Santos, ele foi liberado para cumprir um compromisso em São Paulo", diz a nota.

Através de nota, a prefeitura informou ainda que a fiscalização foi feita por parte da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Mangaratiba, em conjunto com a Polícia Militar Ambiental, a Polícia Civil e agentes do Grupamento de Proteção Ambiental do munícipio.

As infrações ambientais encontradas:

desvio de curso de água;

captação de água de rio sem autorização;

captação de água para lago artificial;

terraplanagem;

escavação;

movimentação de pedras e rochas sem autorização;

aplicação de areia de praia sem autorização ambiental.

Com informações do g1

