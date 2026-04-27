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AUTOMOBILISMO

Pai de Max Verstappen sofre acidente e abandona o Rally de Wallonie

Organização confirmou que o carro sofreu danos graves, mas piloto e navegador não registraram ferimentos

Escrito por Da Redação
Publicado em 27.04.2026, 09:00:15 Editado em 27.04.2026, 09:00:08
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Pai de Max Verstappen sofre acidente e abandona o Rally de Wallonie
Autor Apesar da gravidade do impacto e dos danos ao carro, Verstappen e seu copiloto saíram ilesos. - Foto: Reprodução X

O ex-piloto de Fórmula 1 Jos Verstappen abandonou o Rally de Wallonie, na Bélgica, após sofrer um grave acidente na manhã deste domingo (27). O veículo do competidor saiu da pista e capotou logo na primeira especial do dia, ficando imobilizado de cabeça para baixo.

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Apesar da gravidade do impacto e dos danos significativos ao carro, confirmados pela organização do evento, Jos Verstappen e seu copiloto, Jasper Vermeulen, saíram ilesos. Nesta etapa da competição, o pai do tetracampeão mundial Max Verstappen estava utilizando um navegador substituto, já que seu copiloto habitual, Renaud Jamoul, recupera-se de uma fratura no tornozelo.

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A participação de Verstappen na prova já vinha sendo marcada por desafios. Após encerrar o primeiro dia de disputa na terceira colocação, o piloto foi penalizado em 40 segundos por excesso de velocidade em um trecho de deslocamento, o que o fez despencar para a 17ª posição na classificação geral antes do acidente que selou seu abandono.

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acidente de carro FÓRMULA 1 Jos Verstappen navegador substituto penalização em rally Rally de Wallonie
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