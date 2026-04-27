Pai de Max Verstappen sofre acidente e abandona o Rally de Wallonie

O ex-piloto de Fórmula 1 Jos Verstappen abandonou o Rally de Wallonie, na Bélgica, após sofrer um grave acidente na manhã deste domingo (27). O veículo do competidor saiu da pista e capotou logo na primeira especial do dia, ficando imobilizado de cabeça para baixo.

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Apesar da gravidade do impacto e dos danos significativos ao carro, confirmados pela organização do evento, Jos Verstappen e seu copiloto, Jasper Vermeulen, saíram ilesos. Nesta etapa da competição, o pai do tetracampeão mundial Max Verstappen estava utilizando um navegador substituto, já que seu copiloto habitual, Renaud Jamoul, recupera-se de uma fratura no tornozelo.

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A participação de Verstappen na prova já vinha sendo marcada por desafios. Após encerrar o primeiro dia de disputa na terceira colocação, o piloto foi penalizado em 40 segundos por excesso de velocidade em um trecho de deslocamento, o que o fez despencar para a 17ª posição na classificação geral antes do acidente que selou seu abandono.