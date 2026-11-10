Pai de Gracyanne Barbosa morre aos 72 anos, três meses após reconciliação com a filha

O pai da influenciadora e musa fitness Gracyanne Barbosa, Elias Barbosa, morreu aos 72 anos na noite desta segunda-feira (9), no município de Brasilândia, no Mato Grosso do Sul. A morte ocorreu em decorrência de uma metástase de um câncer de próstata, doença contra a qual ele já vinha lutando nos últimos anos. O falecimento acontece apenas três meses após uma emocionante reconciliação entre pai e filha, que haviam passado anos afastados.

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O distanciamento familiar teria sido motivado pela ausência de Elias durante parte da vida de Gracyanne. Apesar das mágoas do passado, os dois reataram os laços em agosto deste ano, período em que a influenciadora viajou a Brasilândia para visitá-lo. Na ocasião, em celebração ao Dia dos Pais, ela compartilhou fotos do reencontro nas redes sociais e descreveu o momento como um passo de amor, reconciliação, cura e paz no coração.

A influenciadora recebeu a trágica notícia pouco depois de participar de uma entrevista ao vivo no programa da Blogueirinha, transmitido pelo canal Multishow. Nesta terça-feira (10), Gracyanne confirmou ao jornalista Lucas Pasin que estava a caminho de Brasilândia para prestar as últimas homenagens ao pai. A assessoria da artista emitiu um comunicado prestando solidariedade e informando que a equipe está oferecendo todo o suporte necessário neste momento de luto. O velório e o sepultamento foram organizados para ocorrerem no Cemitério Municipal da cidade onde Elias residia.

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Nos últimos anos, o pai da influenciadora vinha lidando com um quadro de saúde delicado. Além do tratamento contra o câncer de próstata iniciado em 2020, ele também enfrentou complicações cardíacas severas, precisando ser submetido a um cateterismo de emergência em março de 2025.