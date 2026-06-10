Pai de Giovanna Ewbank critica look da filha: "Parecia cortina metralhada"
Apresentadora compartilhou áudio em que o pai se mostra chocado com a peça cheia de recortes e os sapatos com formato de pés humanos
TNOnline TV
O pai da apresentadora Giovanna Ewbank, Roberto Baldacconi, expressou choque e desaprovação com o look ousado escolhido pela filha para um evento recente ao lado do marido, o ator Bruno Gagliasso. Em um áudio compartilhado nas redes sociais pela própria famosa, ele criticou duramente o vestido da grife Schiaparelli, que contava com recortes vazados, detalhes em dourado e sapatos que imitavam pés humanos.
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Sem papas na língua, Baldacconi afirmou que levou cerca de três dias para digerir a roupa e descreveu a peça de forma inusitada. Segundo o pai da artista, o vestido parecia uma cortina que havia levado uma rajada de metralhadora e sido costurada em volta dos buracos. Ele ainda ironizou a estética do visual, dizendo que a roupa combinaria perfeitamente com o personagem Jigsaw, da franquia de filmes de terror "Jogos Mortais".
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Apesar da reprovação familiar, Giovanna Ewbank encarou a situação com leveza e defendeu sua escolha estilística.