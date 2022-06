Pai de Anitta vence câncer e cantora comemora

Da Redação

Em uma série de vídeos, a artista surgiu emocionada e revelou que o pai está totalmente curado

Nesta terça-feira (7), Anitta usou as redes sociais para celebrar a evolução de seu pai, Mauro Machado, que está internado e segue fazendo uma série de exames. Um deles, inclusive, teria apontado um câncer no pulmão.

“Estou aqui para dizer que milagres acontecem. Vocês lembram que eu pedi um milagre? O meu pai está completamente curado. Eu estava desfalecida, porque mexeu com a família, acaba comigo, me destroça. Mas um milagre aconteceu. Obrigada meu Deus”, iniciou ela.

Em uma série de vídeos, a artista surgiu emocionada e revelou que o pai está totalmente curado. Celebrando muito a recuperação repentina do familiar, ela disse que a cura é um verdadeiro milagre e agradeceu aos amigos e fãs pelas orações que recebeu.

“Ele teve um AVC e foi para o hospital no meio da noite. Ele estava bem, ele se cuida, se examina, mas teve um AVC do nada”, disse ela, contando ainda que ele passou por uma cirurgia para a retirar do câncer assim que descobriu a doença.

Segundo Anitta, o câncer de Painitto não teve metástase. “Ele está 100% curado e está saindo do hospital já, já, mas vai continuar o tratamento em casa. Obrigada aos meus orixás e todos que oraram”, disse.

