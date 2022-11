LUTO

Pai da atriz Jennifer Aniston, John Aniston, morre aos 86 anos

Em uma publicação emocionante no Instagram, a artista enalteceu o pai e pediu que ele "não deixe de visitar"

John Aniston ficou conhecido pela sua atuação na série americana "Days of our Lives", no papel de Victor Kiriakis