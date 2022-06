Pai adota filho da ex que morreu e reação do garoto viraliza

Da Redação

Medina deixou uma câmera ligada no computador, registrando todo o momento em que apresenta ao filho o novo documento

"Adotar é o maior amor". É assim que começa o post no Instagram do gaúcho Rodrigo Medina Lopes, 45 anos, que emocionou a internet ao oficializar a paternidade do agora, Bruno Carneiro Lopes, de 11 anos. O garoto é filho de sua ex-esposa que morreu de câncer em 2013 e os dois criaram laços tão fortes que fizeram com que tomassem a decisão.

continua após publicidade .

Após quase 10 anos da morte da mãe de forma precoce, o menino recebeu no dia 20 de maio a notícia de que o ex-companheiro dela, o “tio Rodrigo”, foi formalmente incluído na certidão de nascimento no papel de pai. "Hoje saiu a certidão de adoção. Foi o dia mais feliz da minha vida. Esperamos 9 anos por isso. Registrei pra ele nunca esquecer desse momento só meu e dele. Conseguimos, filho", escreveu no post ao som de 'Sou eu assim sem você', de Adriana Calcanhotto.

Medina deixou uma câmera ligada no computador, registrando todo o momento em que apresenta ao filho o novo documento, incluindo seu sobrenome 'Lopes' na certidão de Bruno. “Quero ser que nem tu”, disse o menino bastante comovido. A publicação no Instagram de Rodrigo emocionou a todos e viralizou nas redes sociais.

continua após publicidade .

Assista ao vídeo:

null - Vídeo por: tnonline