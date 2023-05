Padre Reginaldo Manzotti se apresenta na Expoingá 2023

Da Redação

Padre Reginaldo Manzotti

A cidade de Maringá, no Noroeste do Paraná, contará com um grande show na noite desta terça-feira (9). O Padre Reginaldo Mazontti se apresenta na 49ª edição da Expoingá a partir das 19h30, na arena de shows do Parque de Exposição.

Os portões da feira tradicional estarão abertos durante todo o dia e, para acessar o parque, as pessoas podem fazer a doação de alimentos, itens de higiene pessoal ou agasalhos. A entrada para a apresentação, que teve os ingressos esgotados, também é gratuita.

O show desta noite é o resultado de uma parceria da Sociedade Rural de Maringá (SRM) com a Arquidiocese de Maringá. O padre, que é conhecido por "arrastar multidões", promete realizar uma celebração marcante com o público, que poderá ouvir e soltar a voz nos principais sucessos do religioso.

