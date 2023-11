Padre Reginaldo Manzotti é internado no PR após procedimento na coluna

Siga o TNOnline no Google News

O padre Reginaldo Manzotti está internado em um hospital de Curitiba devido a complicações que teve após ser submetido a um procedimento cirúrgico. O religioso está hospitalizado desde quarta-feira (22), segundo a assessoria de imprensa.

O sacerdote se queixava de dores na coluna há mais de um ano. Por conta disso, passou uma cirurgia no dia 30 de outubro para eliminar o problema, que acabou não sendo bem-sucedida. Manzotti continuou com as dores.

Através das redes sociais, o padre afirmou que foi submetido a uma série de exames, que apontaram o que está lhe provocando o desconforto. A ele, foi recomendado que permaneça internado e, depois, siga com repouso prolongado.

"Como vocês têm acompanhado, tive complicações após a cirurgia, mas graças a Deus e às orações de todos, estou me recuperando lentamente", afirmou no comunicado.

Na nota, o padre afirmou também que estará ausente das atividades por um tempo, agradece as orações e pede que os fiéis continuem rezando por ele.

Nos comentários, diversos admiradores do padre desejaram melhoras a ele.

"O Senhor Deus está sempre ao seu lado, segurando sua mão e cuidando do seu bem-estar", afirmou um internauta.

Conforme a assessoria do sacerdote, ainda não há previsão de alta.

Com informações do G1.

