Padre Patrick Fernandes revela qual é o seu salário na igreja; confira

O padre Patrick Fernandes é um sucesso na internet com seus vídeos divertidos com conselhos para os seguidores. Agora, ele acaba de viralizar com um vídeo dele contando qual é o seu salário na igreja.

O padre contou que recebe dois salários mínimos e usa o dinheiro para pagar suas viagens. A revelação foi feita em uma entrevista dele com a apresentadora Daniela Albuquerque.

“A gente chama de côngrua, porque não existe termo trabalhista entre padre e igreja. Cada Diocese define o valor, eu sou da Diocese de Marabá, estado do Pará, e recebo dois salários mínimo”, disse ele.

Então, ele contou que o salário dá para ele fazer tudo o que deseja, porque não paga aluguel, já que vive na casa da igreja. Por isso, ele usa o salário para pagar suas viagens durante as férias.

Fonte: Revista Caras

