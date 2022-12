Padre Lancellotti é criticado por foto com menino Jesus negro

Da Redação

A publicação foi feita no último sábado (24), véspera de Natal

No último sábado (24), o padre Julio Lancellotti, conhecido por suas ações humanistas em São Paulo, divulgou em suas redes sociais segurando uma imagem do Menino Jesus negro para desejar um feliz Natal aos seus seguidores.

No entanto, a publicação não agradou alguns internautas, por conta da cor da pele de Jesus. Alegaram que o religioso estaria "querendo mudar a história" por segurar um Menino Jesus representado com pele negra.

“Uai, padre, tá querendo mudar a história? Para poder lacrar??? Acho que você precisa de mais um pouco de aula de história e teologismo… Não abdique os ensinamentos para lacrar”, comentou um usuário na postagem do Twitter feita por padre Julio.



Outros internautas também criticaram a foto do sacerdote. “Quando a militância vem antes da religião dá nisso aí mesmo”. Uma terceira pessoa disse: “Tenho dó dessa alma, não pense que bondade ou vitimismo no céu não entrará antes do purgatório”. Padre Julio compartilhou as mensagens que recebeu e declarou: “Racismo estrutural”.

A foto de padre Julio Lancellotti com o Menino Jesus negro já acumula mais de 103 mil curtidas no Twitter. Além das críticas, o sacerdote recebeu muitos comentários de defesa, e até explicando sobre o fato de Jesus não ter sido um homem branco.



“Se o padre segura um bebê branco, loiro de olhos azuis, mesmo não sendo fidedigno à etnia de Jesus, ok, é só uma representação mesmo, sabemos que não era assim. Se segura um bebê negro: lacração, militância. Pelo o amor”, reclamou uma internauta.

Outro usuário apoiou: “Excelente foto, Padre. O embranquecimento de Jesus na história é algo construído e todos os estudos apontam que de fato ele seria um homem negro. Parabéns pela coragem, diante de uma sociedade onde o racismo embranqueceu até Jesus. Jesus é Jesus, mas esse fato importa contar!”.

“Eu vivi pra ver crente se importar com a figura carnal de Jesus… Não era o espírito o importante?”, questionou uma terceira pessoa. “O senhor tem mais coragem que todos os seus detratores juntos, verdadeiro e honrado… Discípulo”, elogiou um internauta.

Com informações do site Bhaz.

