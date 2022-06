Padre Fábio de Melo surge com rosto inchado e revela doença

Da Redação

O Padre Fábio de Melo surgiu nas redes sociais com a aparência um pouco diferente. Alguns internautas notaram isso e disseram que o religioso se submeteu a uma harmonização facial, porém, ele negou ter feito o procedimento.

De acordo com o sacerdote, ele enfrenta um problema de saúde há 10 anos, o que deixa seu rosto inchado. Além disso, Fábio de Melo disse que usava corticoides para tratar crises de sinusite.

Em entrevista ao jornalista Bruno Tálamo, do portal O Dia, o católico contou que sofre do Mal de Meniére, “cujo sintomas são a perda de audição e o distúrbio do labirinto, que em algumas pessoas dá muita tonteira”.



“Só tenho a perda de audição do ouvido esquerdo, em especial no meu caso nas regiões graves”, explicou ele.

Fábio explicou que em março esteve na Turquia e fazia muito frio, o que causou uma crise séria de sinusite. O problema exigiu 15 dias de doses altas de corticoide e 15 de antibióticos e mais corticoides. “Isso fez com que eu ficasse muito inchado de novo”, lamentou.

“Eu usei [corticoide para tratar a doença] quase dois anos seguidos, com interrupções, claro, porque às vezes o organismo precisa descansar. Mas tomava doses altíssimas, 60 mg por dia, no auge das crises cheguei a tomar 80 mg por dia”, explicou ele.