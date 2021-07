Da Redação

Padre Fábio de Melo fala sobre amizade com travesti

O padre Fábio de Melo comentou sobre sua amizade com a travesti Luana Muniz. Segundo ele, o laço afetivo entre os dois começou em 2015 após ela pedir para tirar uma foto com o sacerdote. Ainda conforme o padre, o episódio mudou sua vida profundamente.

“Foi um ser humano que marcou minha vida. Eu tenho no meu celular algumas conversas tão bonitas onde nós falávamos da nossa vida, dos nossos pontos de vista tão diferentes. Mas nós convergíamos para um único ponto: o amor ao ser humano”, contou o padre, em sua participação no documentário Filha da Lua, que chega aos cinemas no dia 12 de agosto.

A amizade foi interrompida com o falecimento de Luana, dois anos depois. Antes disso, no entanto, o padre conheceu o trabalho realizado por ela com travestis na Lapa, no Centro do Rio. “Se um dia nós aprendêssemos que, apesar de termos vidas diferentes, nós temos sentimentos semelhantes e sofremos as mesmas dores. Eu me tornei parceiro da obra dela. Ficamos amigos, de nos falarmos semanalmente. Não consigo apagar as mensagens de voz dela até hoje”, revelou ele no documentário.

Com informações; Metrópoles.