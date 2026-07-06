Padre acerta placar da Noruega contra o Brasil e viraliza ao ganhar bolão; veja





O padre Artur Oliveira, da Paróquia Nossa Senhora do Carmo, em Monte Carmelo (MG), faturou um prêmio de R$ 1 mil após acertar o placar exato da derrota da Seleção Brasileira para a Noruega por 2 a 1, em partida válida pela Copa do Mundo neste domingo (05). Enquanto a maior parte dos torcedores lamentava a eliminação do Brasil, o religioso comemorava o resultado solitário em um bolão local, motivado por um palpite inusitado contra a própria pátria.

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Com mais de 270 mil seguidores nas redes sociais, o sacerdote compartilhou um vídeo que registrou sua reação tensa e bem-humorada nos minutos finais da partida. Durante a gravação, o padre Artur aparece torcendo para que o atacante Neymar convertesse um pênalti a favor do Brasil, o que cravaria o placar de 2 a 1 necessário para sua vitória no bolão. Na legenda e durante o desabafo em vídeo, ele brincou que precisava do dinheiro do prêmio para comprar o medicamento Mounjaro, utilizado para o tratamento de diabetes e perda de peso.

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A publicação rapidamente viralizou e gerou forte engajamento entre os fiéis e internautas, que reagiram com bom humor à previsão certeira. Nos comentários, os seguidores dividiram-se entre piadas que apontavam o sacerdote como o "culpado" pela desclassificação brasileira e elogios à sua aparente "conexão divina" para prever o resultado adverso.

Padre ganhou R$ 1 mil no bolão - Foto: Reprodução/Instagram @padrearturoliveira Padre ganhou R$ 1 mil no bolão - Foto: Reprodução/Instagram @padrearturoliveira



