Pabllo Vittar reage a novo visual de Marcelo Sangalo e é criticada

Da Redação

A cantora foi criticada nas redes sociais após fazer um comentário polêmico elogiando o novo visual do filho de Ivete Sangalo, de 13 anos

A cantora Pabllo Vittar foi criticada nas redes sociais após fazer um comentário polêmico elogiando o novo visual de Marcelo Sangalo, de 13 anos, filho da cantora Ivete Sangalo, que deu adeus aos fios compridos e surgiu com os cabelos curtinhos. “Nem em sonho eu imaginei. Saiu de mim”, escreveu Veveta sobre o herdeiro no Instagram.

Vittar deixou a mensagem “Genteeeeee”, com emojis de carinha ofegante, o que fez com que muitos seguidores acusassem a cantora de ‘dar em cima’ do adolescente, que é menor de idade. “Por quê tu apagou o outro comentário que tinha o foguinho de tesão?”, disparou uma pessoa.

Após receber críticas, Pabllo Vittar se manifestou no Twitter: “Não comentei isso com conotação sexual. Conheço Marcelo, conheço Ivete. A maldade na cabeça de vocês fala mais de vocês do que de mim! Vocês são podres" explicou ela.

As informações são do site Istoé Gente.

