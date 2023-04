Outra triste coincidência marcou Leonardo e Daniel; saiba qual

Da Redação

Ícones da música sertaneja têm tristes coincidências

A morte das mães dos cantores Leonardo e Daniel, no sábado (1º) foi outra triste coincidência na vida dos sertanejos. Os dois artistas também perderam seus parceiros de dupla Leandro e João Paulo, no fim dos anos noventa.

O cantor João Paulo morreu em um grave acidente de carro na madrugada do dia 12 de setembro de 1997. O artista dirigia seu carro após voltar de uma apresentação quando, em alta velocidade, o pneu do veículo estourou, o que fez com que ele perdesse o controle da direção e o carro capotasse inúmeras vezes. O sertanejo ficou preso nas ferragens e teve o corpo carbonizado após a explosão da BMW.

- LEIA MAIS: Dona Carmem, mãe do cantor Leonardo, morre em Goiânia

Sem imaginar o que o futuro os reservava, Leandro e Leonardo prestaram muito apoio a Daniel após a morte de João Paulo. Em abril de 1998 Leonardo sentiu fortes dores nas costas e decidiu procurar um médico. Dias depois, foi diagnosticado com uma mancha no pulmão e foi para os Estados Unidos investigar. No dia 8 de maio, veio o diagnóstico de um tumor maligno no tórax. O cantor foi submetido a quimioterapia, mas no dia 15 de junho seu estado de saúde agravou e ele sofreu uma parada cardíaca. Com um crescimento de quase 100% no tumor, uma semana depois, o sertanejo morreu em 23 de junho de 1998.

- LEIA MAIS: Dona Maria Aparecida, mãe do cantor Daniel, morre aos 82 anos

MORTE DAS MÃES

Ambos os falecimentos aconteceram neste sábado (1). Dona Maria Aparecida, mãe de Daniel partiu aos 82 anos, enquanto Dona Carmem Costa, genitora de Leonardo morreu aos 85.

As informações são do Purepeople.

