Da Redação

Os piscianos começam a semana no alerta

Alerta

Os piscianos começam a semana no alerta, e os astros indicam a cautela durante este período negativo. Cuidado para não entrar em disputas no campo de trabalho. As finanças pedem atenção com os gastos. Amor com ciúmes.

Áries – A influência do Sol na sua quinta casa traz oportunidades de ganhar espaço no trabalho e finanças. Sucesso com o público e sorte com processos na justiça. Amor repleto de romantismo. Tente na loteria. C. 889 M. 9937

Touro – Nesta fase poderá contar com a solução de problemas profissionais. Tudo dependerá do seu empenho. A família traz carinhos e amor. Positivo para compras domésticas. Saúde equilibrada. C. 571 M. 6408

Gêmeos – O contato com sócios ou parceiros será gratificante. Sentirá o apoio integral nos seus novos trabalhos. Lucros com questões imobiliárias. A família esta harmoniosa. Ótimo para compras e viagens. C. 243 M. 1392

Câncer – Você passa por um bom período para realizar mudanças no trabalho. O crescimento financeiro faz parte dessa influência. Concilie responsabilidades domésticas com as profissionais. Dê apoio a Libra. C. 102 M. 4825

Leão – Fase para pensar em novos negócios ou trabalho, mas espere até o fim do mês, quando Mercúrio e Marte devem trazer energias positivas. Conte com Escorpião e Aquário. Boas iniciativas no lar. C. 668 M. 2076

Virgem – Período que poderá enfrentar dificuldades no trabalho e negócios. Vênus, no seu signo fortalece a vida afetiva e dá uma trégua nos problemas financeiros. Controle as críticas e viva melhor com a família. C. 956 M. 3261

Libra – Dia para resolver com sua natural habilidade problemas do trabalho e financeiro. A família busca sua colaboração, procure entender a todos. Seu amor pede mais carinho. C. 135 M. 5673

Escorpião – Você pode resolver problemas domésticos e realizar algumas mudanças. A família estará contando com seu apoio. O Sol na sua positiva 10ª casa traz sucesso no trabalho. Boa sintonia no amor. C. 364 M. 8846

Sagitário – A fase astral é bem positiva para realizar negócios, viagens, compras e até início de trabalho. Atividades ligadas ao comércio devem trazer mais estabilidade financeira. Simplifique sua vida afetiva. C. 028 M. 7159

Capricórnio – O momento é positivo para acertar sua vida financeira. Boas transações com Escorpião e Leão. Fase tranquila com a família, mas terá que dar atenção à pessoa amada. Problemas com a saúde. C. 852 M. 4529

Aquário – Você tem um início de semana tranquilo. O apoio que recebe da sua sétima casa abre caminhos para melhorar o trabalho, negócios e vida doméstica. É hora de agitar seu relacionamento. C. 417 M. 0788

Peixes – Seu dia é de alerta e você deve simplificar tudo. Evite pedir favores. Procure ser maleável com as pessoas que trabalha ou negocia. Coloque em ordem as finanças. Seu amor esta desligado. C. 799 M. 9011