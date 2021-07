Da Redação

Os nativos de Peixes continuam no alerta

Quem nasceu hoje

continua após publicidade .

Tem uma maneira própria de fazer as coisas. Busca sempre mostrar o seu ponto de vista. Se entregará de corpo e alma a todos os objetivos ao qual se propõe. Facilidade para trabalhar em grupo. É franco, simpático e animado.

Alerta

continua após publicidade .

Os nativos de Peixes continuam no alerta, e os astros pedem cautela durante este período negativo. Se puder adie as negociações para quando estiver melhor posicionado. No amor, não deixe o ciúmes atrapalhar seu relacionamento.

Áries – Você caminha a passos largos em busca do sucesso profissional e financeiro. A fase é de mudanças. Mas, terá que passar pelo alerta esta semana e depois é só prosperidade. Tente na loteria. C. 585 M. 1993

Touro – A fase é de resolução de assuntos domésticos, deverá apoiar sua família. Ótimo para compras domésticas, iniciar curso profissionalizante e possibilidade de compra de imóvel. Dê atenção ao seu amor. C. 351 M. 2607

continua após publicidade .

Gêmeos – Feliz, é assim que estará, aproveite as boas influências astrais para iniciar negócios, trabalhos e aceitar convites para sociedade. No amor, evite os ciúmes, com diálogo resolverá tudo. C. 937 M. 7242

Câncer – A influência do Sol em Leão traz uma das melhores fases para organizar seu trabalho. Aproveite para realizar novos projetos e aceitar colaboração para algumas mudanças. Finanças estáveis. C. 743 M. 6825

Leão – Finalmente começa a mudar sua vida profissional e familiar. Os problemas se dissolvem, não guarde mágoas. Vênus, traz a chance de resolver as coisas do coração. C. 403 M. 9369

continua após publicidade .

Virgem – A fase é de desafios, já que o Sol o desfavorece, mas não esqueça que Vênus transita no seu signo. Evite o pessimismo que prejudica o relacionamento do trabalho e até com a família. C. 816 M. 4454

Libra – Neste período que Vênus transita na sua desfavorável 12ª casa, fica evidente que o setor financeiro esta em baixa. A pessoa amada, estará meio distante. Conte com Aquário, Áries e Câncer. C. 898 M. 1041

continua após publicidade .

Escorpião – Dia que deve resolver os problemas da família e do lar. Mas, terá um bom respaldo para acertar tudo, inclusive compras domésticas. Momento aconchegante envolvendo o seu astral com a pessoa amada. C. 063 M. 8739

Sagitário – Um bom dia para encontros profissionais. Equilíbrio financeiro. Conseguirá vencer os problemas familiares. Dê apoio a Virgem e Gêmeos. Novos planos no amor, vem paixão. C. 102 M. 6576

Capricórnio – Período positivo para as finanças. O astral é de alegria no trabalho e negócios. Problemas com Libra, Virgem e Peixes. Seu amor anda enciumado, seja mais atencioso. C. 673 M. 3194

Aquário – A Lua no seu signo aproxima das pessoas do seu trabalho, resultando em melhores ganhos. Sua força interior e intuição trazem seu par afetivo mais perto de você. Conte com Gêmeos e Leão. C. 255 M. 5883

Peixes – Dia de alerta é sempre exigente, evite se desgastar com exigências no trabalho. Cuidado com gastos, espere mais uns dias para realizar novos negócios. Nada de segredos com seu amor. C. 722 M. 0318