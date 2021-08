Da Redação

Os nativos de Leão acordam no alerta

Quem nasceu hoje

Tem facilidade para o trato com as pessoas. As profissões como Relações Públicas e ligadas ao grande público são as mais favorecidas. As amizades e companheirismo são muito importantes para este nativo. É intenso, sedutor e amoroso.

Alerta

Os nativos de Leão acordam no alerta, e a indicação é de rotina. Não ultrapasse etapas no trabalho. Procure ouvir o que as pessoas têm a dizer. No amor, cuidado para sufocar seu par afetivo com ciúmes e brigas. Saúde em baixa.

Áries – Concentre sua atenção nos trabalhos em andamento. Fase para conquistar de uma vez a pessoa amada. Pode aceitar convites para reuniões de família. C. 372 M. 9698

Touro – Fase de boas realizações. Encontrará condições para desenvolver suas ideias. Novidades devem movimentar o convívio familiar. Sucesso com o sexo oposto. C. 412 M. 5324

Gêmeos – Apresente suas ideias e lute por aquilo que acredita. Viagens curtas trarão bons resultados. Melhore a relação com a família e amigos. Fase para manter a sintonia com seu par afetivo. C. 181 M. 6602

Câncer – O dia tem tudo para ser proveitoso no campo de trabalho. Contatos prometem resultados expressivos. Pode aceitar convites para ficar com a família. No amor, bons momentos com seu par afetivo. C. 933 M. 8859

Leão – Você passa o dia no alerta, e deve manter a rotina durante este período negativo. Tente resolver os problemas com paciência. No amor, evite entrar em atritos com seu par afetivo. C. 820 M. 0446

Virgem – Os astros indicam uma fase em que deve evitar mudanças no campo de trabalho. Procure estar em dia com suas contas. Reserve um tempo do final de semana para ficar junto do seu amor. C. 793 M. 5147

Libra – Procure ser mais claro ao tratar com as pessoas do seu trabalho. Você tem tudo para se dar bem nas finanças. Fase de muito envolvimento com seu par afetivo durante o final de semana. C. 662 M. 8531

Escorpião – Dirija o trabalho com empenho, e nada será capaz de atrapalhar seu sucesso. Conte com apoio da família. Equilibre as contas antes de sair ás compras. Bons ventos sopram em direção a sua vida afetiva. C. 557 M. 7286

Sagitário – Conte com seus próprios recursos financeiros, e será mais fácil chegar aos resultados que espera no trabalho. É hora de se envolver mais na vida da pessoa amada. Viagens e passeios favorecidos. C. 125 M. 2070

Capricórnio – Confie em sua capacidade e faça do diálogo a arma para vencer no setor profissional. No amor, jogue as claras com seu par afetivo. Convide a família para estar ao seu lado. C. 042 M. 4160

Aquário – Sua comunicação possibilitará novos contatos. Excelentes perspectivas financeiras. Pode sair para se divertir com os amigos. Aproveite para mudar o que não esta bem com seu amor. C. 306 M. 1975

Peixes – O momento astral continua em alta para tentar coisas novas no seu trabalho. Seu pique esta a toda vapor. Não abra mão de bons momentos ao lado da pessoa amada. Final de semana positivo. C. 208 M. 3713