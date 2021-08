Da Redação

Os leoninos ficam no alerta até às 11h57

Quem nasceu hoje

continua após publicidade .

Tem uma forte personalidade, o que fará ser um líder em seu meio social. O estudo e cursos de aperfeiçoamento exercem grande influência neste nativo. Será um excelente profissional. É decidido, inteligente e arrojado.

Alerta

continua após publicidade .

Os leoninos ficam no alerta até às 11h57, e os astros aconselham cautela enquanto durar este período negativo. Após esse horário os cuidados serão dos virginianos nos próximos dois dias e meio no trabalho e vida pessoal.

Áries – Fase de boas oportunidades financeiras, ótimos negócios, apoio nas iniciativas, inclusive as ligadas à sua família. Pode tentar na loteria. Amor com paixão e acertos de convivência. C. 052 M. 5978

Touro – Dia benéfico para negociar, levar adiante assuntos domésticos, incluindo compras, vendas de imóveis ou mudança de casa. Segurança financeira e profissional. Amor vibrante. C. 474 M. 2653

continua após publicidade .

Gêmeos – Você pode começar bem a semana se agir rápido nas decisões da vida profissional. Pense no seu próprio negócio. Mantenha o otimismo, pois esta tudo bem no lar e com o seu amor. C. 936 M. 6314

Câncer – Bom dia no trabalho, é hora de firmar o pensamento em coisas positivas. Conte com boa entrada de dinheiro. Faça as mudanças nos seus negócios. Amor e lar em alto astral. C. 605 M. 8296

Leão – Você acorda no alerta, a Lua só estará no seu signo a partir das 11h57, cuidado com palavras agressivas no lar. Tenha paciência e deixe as decisões financeiras para o período da tarde. C. 113 M. 4032

continua após publicidade .

Virgem – O Sol na sua desfavorável 12ª casa, recebe a partir do meio dia também a influência da Lua, que traz seu alerta. Resolva os problemas e acerte os compromissos no período da manhã. C. 891 M. 7149

Libra – Acerte os problemas domésticos e dê apoio a família. Não desanime se tiver que lidar com pessoas desligadas das suas responsabilidades. Seu amor precisa de carinhos e muita compreensão. C. 518 M. 9093

continua após publicidade .

Escorpião – O dia promete ser dos melhores no trabalho e lar. Bons ventos vão estimular seus negócios aumentando as chances de novos ganhos. Pode sair da rotina para compras de uso pessoal. C. 720 M. 3282

Sagitário – Ótimo período para lidar com imóveis, construção, vendas e turismo. Solução de problemas domésticos. Estabilidade no seu caso de amor. Pense em novos compromissos de trabalho. C. 343 M. 8527

Capricórnio – Fase de mudanças no rumo profissional, procure ser mais decidido nos negócios. Transforme velhos planos em novos. Novidade no lar, a família pede apoio, principalmente Virgem e Libra. C. 087 M. 5445

Aquário – Você passa por um bom período, pois tem Júpiter no seu signo. Então não se deixe levar pelas exigências, tudo sairá como previu. Excelente astral no amor. O seu trabalho vem com progresso. C. 234 M. 0761

Peixes – Dia que terá apoio aos novos projetos de negócios e trabalho. Nada o impedirá de buscar o sucesso. Amor com proteção. Cuide da saúde. Não discuta com Virgem e Gêmeos. Novidades no lar. C. 669 M. 1800