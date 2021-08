Da Redação

Os geminianos começam a semana no alerta

Quem nasceu hoje

Conseguirá alcançar o sucesso em carreiras ligadas ao público em geral. Está sempre atrás de novos desafios. É o amigo das horas difíceis. A família terá forte influência em sua vida. Perceptivo, audacioso e profissional.

Alerta

Os geminianos começam a semana no alerta e devem redobrar os cuidados com o trabalho. Finanças neutras. Não negligencie o que é de sua responsabilidade. No amor, tenha paciência com seu par afetivo. Saúde em baixa.

Áries – Dia cheio de novidades nas finanças e com a família. Leve adiante novos projetos de negócios ou mudanças profissionais. Colaboração de todos que fazem parte da sua vida. Tente na loteria. C. 259 M. 0611

Touro – A Lua esta no seu signo e você sente necessidade de resolver rápido os problemas da família. Dê apoio a Peixes e Leão. Estará mais empenhado em negociar com imóveis e decoração. Prazer no amor. C. 030 M. 6457

Gêmeos – Você passa pelo alerta e não deve cantar vitórias antes da hora. Analise cada questão e não saia dos limites. Não discuta ou desfaça algum negócio. Família exigente. C. 174 M. 0769

Câncer – Dia de grandes expectativas financeiras, você dá a volta por cima dos problemas e realiza excelentes negócios. Hora de se aperfeiçoar e mostrar o que sabe fazer. Seu amor esta mais apaixonado. C. 927 M. 3180

Leão – Os astros trazem chances que busca para a vida profissional. Facilidade para fazer amigos e ter apoio para mudanças nos negócios. Planeje a vida afetiva, pode assumir compromisso. C. 864 M. 1233

Virgem – Marte e Vênus estão no seu signo e, apesar do seu inferno astral, conseguirá superar uma porção de problemas. Sua intuição pode ajudar nos negócios e vida afetiva. Um pouco de cuidado vai bem. C. 791 M. 2946

Libra – Pese os prós e contras nesta fase equilibrando sua balança. Passará por certa decepção com os negócios. Não conte com a família faça sua parte. Não se desentenda com seu amor, não vale a pena. C. 670 M. 9537

Escorpião – Dia que deve aproveitar a força dos astros para tratar de assuntos domésticos. Terá que colaborar no seu campo de trabalho. As finanças voltam a crescer. Organismo sem problemas. C. 318 M. 7800

Sagitário – Dia que estará mais tranquilo em relação ao seu trabalho e finanças. Sua confiança no futuro traz sucesso considerável nos negócios. Tente na loteria. Bons momentos no amor. C. 502 M. 8325

Capricórnio – Dia que deve planejar novos trabalhos. Poderá contar com apoio de Câncer e Leão. Aproveite os contatos e pense numa parceria. Não seja tão exigente com seu amor. C. 144 M. 8272

Aquário – Período que o Sol na sua casa de sociedade traz oportunidades de contar com os amigos, ser convidado para trabalhos e negócios. Momento de agir e resolver suas finanças. Bons planos no lar. C. 566 M. 4098

Peixes – Leve com otimismo seus negócios e espere por boa entrada de dinheiro. Facilidade para os que buscam novo trabalho. Vênus e Marte na sua sétima casa traz paz no lar. C. 483 M. 5594