Os famosos que se deram bem e os que se deram mal nas eleições de 2022

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Antonia Fontenelle, André Gonçalves, Sarah Poncio e Thiago Gagliasso: Eleições 2022.

Ex-atletas, artistas, jornalistas, cantores e influenciadores se candidataram para cadeiras no Executivo e no Legislativo nas eleições de 2022. Leila do Vôlei, por exemplo, concorreu ao governo do Distrito Federal, mas acabou ficando em quinto lugar. Já o ex-jogador de futebol Romário saiu vitorioso e foi reeleito como senador.

continua após publicidade .

Abaixo, veja quais famosos que se deram bem e quais foram derrotados nas eleições deste domingo (2).

Quem se deu bem

ROMÁRIO (PL)

fonte: Reprodução/Instagram Romário é eleito senador pelo Rio de Janeiro.

continua após publicidade .

O senador Romário (PL) foi reeleito neste domingo (2) para o mandato de 2023-2031. O ex-jogador de futebol conseguiu mais de 2,3 milhões de votos, o que representa 29% dos votos válidos.



Um dos maiores jogadores do futebol brasileiro, Romário se tornou político em 2010, quando concorreu e venceu a disputa por uma vaga na Câmara dos Deputados. Ele se candidatou ao Senado Federal pela primeira vez em 2014, quando conseguiu 4 milhões de votos e se tornou o senador com a maior votação da história no Rio de Janeiro.

Danrlei de Deus Goleiro (PSD)

fonte: David Ribeiro / Agência Câmara O ex-goleiro Danrlei de Deus foi reeleito deputado federal.

continua após publicidade .

O ex-jogador de futebol Danrlei (PSD) foi reeleito como deputado federal pelo Rio Grande do Sul. Este é o quarto mandato do ex-goleiro. Ele teve pouco mais de 97 mil votos, sendo o 20º mais votado no estado.



Leci Brandão (PC do B)

fonte: Reprodução/Instagram Cantora de samba Leci Brandão.

A cantora Leci Brandão foi reeleita deputada estadual pelo estado de São Paulo. Este será o quarto mandato da artista. Ela foi eleita com pouco mais de 90 mil votos.



continua após publicidade .

Luiz Lima (PL)

O ex-nadador Luiz Lima foi reeleito deputado federal pelo Rio de Janeiro, com 69 mil votos.

Mário Frias (PL)

fonte: Roberto Castro/ Mtur Mario Frias, secretário especial de Cultura do governo federal

continua após publicidade .

O ator Mário Frias foi eleito deputado federal pelo estado de São Paulo. Ele, que também foi secretário especial de cultura do governo Bolsonaro, teve mais de 122 mil votos.



Maurício do Vôlei (PL)

fonte: Reprodução/Instagram O ex-jogador de vôlei.Maurício Souza

O jogador Maurício Souza, o Maurício do Vôlei, foi eleito deputado federal pelo estado de Minas Gerais. Em outubro do ano passado, ele se envolveu na polêmica ao criticar a sexualidade do filho do Super-Homem. Ele chegou a ser afastado do Minas Tênis Clube, na época. No início do ano, o jogador se filiou ao PL. O atleta teve 83 mil votos.



continua após publicidade .

Thiago Gagliasso (PL)

fonte: Reprodução/Redes Sociais Thiago Gagliasso se elege deputado estadual.

O ator Thiago Gagliasso, irmão do também ator Bruno Gagliasso, teve mais de 100 mil votos e se elegeu deputado estadual pelo Rio de Janeiro.



Tiririca (PL)

fonte: Divulgação Tiririca se elege novamente deputado federal.

continua após publicidade .

Pela quarta vez, o humorista Tiririca se elege deputado federal pelo estado de São Paulo. Nesta eleição, ele recebeu quase 72 mil votos.

Túlio Gadelha (Rede)

fonte: Diego Medeiros/Divulgação Túlio Gadelha é reeleito deputado federal.

continua após publicidade .

O deputado federal Túlio Gadelha, namorado da apresentadora Fátima Bernardes, foi reeleito pelo estado do Pernambuco. Gadelha recebeu pouco mais de 134 mil votos.



Quem ficou de fora

Leila do Vôlei (PDT)

fonte: TV Globo/Reprodução Leila do Vôlei (PDT) em debate na Globo Brasília, nas eleições de 2022.

A senadora Leila Barros, a Leila do Vôlei, do PDT, concorreu ao governo do Distrito Federal. A ex-jogadora ficou em quinto lugar na disputa, com 4,8% dos votos. Ibaneis Rocha foi reeleito no primeiro turno.



continua após publicidade .

Alexandre Frota (PSDB)

fonte: Michel Jesus/Câmara dos Deputados O deputado Alexandre Frota não foi eleito para Assembleia Legislativa de São Paulo.

O ator Alexandre Frota não conseguiu se eleger deputado estadual na Assembleia Legislativa de São Paulo. Em 2018, ele foi eleito deputado federal com 155 mil votos. Desta vez, o candidato recebeu cerca de 24 mil votos.



André Gonçalves (PV)

fonte: TV Globo/Reprodução André Gonçalves não conseguiu se eleger deputado estadual.

continua após publicidade .

O ator André Gonçalves se candidatou a deputado estadual pelo Rio de Janeiro. Recebeu pouco mais de 2 mil votos, número insuficiente para a Assembleia Legislativa fluminense.



Andréa Sorvetão (Republicanos)

A ex-paquita Andréia Sorvetão não conseguiu se eleger deputada federal pelo Rio de Janeiro. Ela concorria pelo Republicanos e conquistou cerca de 1,6 mil votos.

continua após publicidade .

Antônia Fontenelle (Republicanos)

fonte: Divulgação Antônia Fontenelle não se elege deputada federal.

A influenciadora e apresentadora Antônia Fontenelle se candidatou a deputada federal pelo Rio de Janeiro e conseguiu mais de 30 mil votos, a sexta mais bem votada dentro de seu partido, Republicanos. No entanto, a legenda conquistou apenas três cadeiras na Câmara dos Deputados, que ficaram com Marcelo Crivella, Rosangela Gomes e Jorge Braz.



Ariadna (PSB)

fonte: Reprodução/Instagram A ex-BBB Ariadna Arantes .

continua após publicidade .

A ex-BBB Ariadna Arantes se filiou este ano ao PSB e tentou uma vaga na Câmara dos Deputados em Brasília. Ela teve quase 5 mil votos e não conseguiu se eleger.



Bebeto Tetra (PSD)

Bebeto, o ex-jogador de futebol, tentou uma vaga de deputado federal pelo Rio de Janeiro. Não conseguiu se eleger: teve cerca de 25 mil votos. No entanto, seu partido conseguiu apenas quatro cadeiras na Câmara dos Deputados, em Brasília.

Caneta Azul (PL)

O cantor maranhense Manoel Gomes ficou conhecido pelo país depois de viralizar com a música "Caneta Azul", em 2019. Foi com este apelido – Caneta Azul – que o artista lançou a sua candidatura para deputado estadual pelo Maranhão. Ele teve pouco mais de 7 mil votos e não conseguiu uma cadeira na Assembleia Legislativa do estado.

continua após publicidade .

Douglas Maestro Pifador (União)

O ex-jogador do Grêmio Douglas Maestro Pifador se candidatou para o cargo de deputado federal pelo Rio Grande do Sul. Com pouco mais de 35 mil votos, ele acabou ficando de fora da Câmara dos Deputados em Brasília.

Felipe Folgosi (PL)

fonte: Divulgação Felipe Folgosi não conseguiu se eleger para a Câmara dos Deputados por São Paulo.

continua após publicidade .

O ator Felipe Folgosi também tentou uma vaga de deputado federal, mas pelo estado de São Paulo. Não conseguiu se eleger. O artista teve pouco mais de 30 mil votos na eleição deste domingo.



Gilson Kleina (Progressistas)

Gilson Kleina foi técnico da Chapecoense, Palmeiras, Ponte Preta, entre outros. Ele concorreu a uma vaga de deputado federal pelo Paraná. Não conseguiu se eleger: ao todo, teve 840 votos.

João Derly (Republicanos)

O judoca João Derly disputou nestas eleições uma vaga para deputado estadual pelo Rio Grande do Sul. Ele teve 14 mil votos e não conseguiu se eleger.

continua após publicidade .

Joel Santana (Pros)

fonte: Agência Estado Joel Santana não conseguiu se eleger deputado federal.

O ex-jogador e técnico Joel Santana tentou uma vaga na Câmara dos Deputados em Brasília pelo Rio de Janeiro. Ele teve pouco mais de 2 mil votos e não conseguiu se eleger.



Joice Hasselmann (PSDB)

fonte: Reprodução/Instagram joice Hasselmann não se reelegeu deputada federal.

continua após publicidade .

A jornalista Joice Hasselmann (PSDB) não conseguiu se reeleger deputada federal pelo estado de São Paulo. Ela teve pouco mais de 13 mil votos. Em 2018, ela tinha sido a segunda candidata mais votada para o cargo, com mais de 1 milhão de votos, atrás apenas de Eduardo Bolsonaro.



Kid Bengala (União)

fonte: TRE-SP O ex-ator pornô Kid Bengala em propaganda publicada no TikTok e que teve remoção determinada pelo TRE-SP.

continua após publicidade .

Famoso ator pornô, Kid Bengala se candidatou nestas eleições para deputado federal pelo estado de São Paulo. Teve pouco mais de 10 mil votos e não conseguiu ocupar uma cadeira na Câmara dos Deputados.



Léo Aquilla (MDB)

fonte: Reprodução/Instagram Léo Áquilla.

A jornalista Léo Aquilla disputou uma vaga para deputada federal. Recebeu 16 mil votos, e não conseguiu se eleger.



continua após publicidade .

Lucélia Santos (PSB)

A atriz Lucélia Santos não conseguiu se eleger deputada federal pelo estado do Rio de Janeiro. Ela teve 10 mil votos nestas eleições.

Marcos Harter (Podemos)

fonte: Divulgação O médico e ex-BBB Marcos Harter.

O médico e ex-BBB Marcos Harter tentou uma vaga de deputado federal pelo Mato Grosso e não conseguiu se eleger. Ele teve cerca de 1 mil votos. Ele já tinha disputado uma vaga para o mesmo cargo em 2018, também sem vencer.



continua após publicidade .

Márcia Fu (União)

A ex-jogadora de vôlei Márcia Fu se candidatou para uma vaga na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Ela teve pouco mais de 2 mil votos e não conseguiu se eleger.

Márcio Poncio (PROS)

O pastor e influenciador Márcio Poncio se candidatou para deputado federal. Com pouco mais de 33 mil votos, ele não conseguiu se eleger.

continua após publicidade .

Mário Gomes (Republicanos)

O ator Mário Gomes estava na disputa para uma vaga na Assembleia Legislativa do estado do Rio de Janeiro. Ele teve 6 mil votos, insuficientes para se eleger.

Maurren Maggi (Republicanos)

fonte: Reprodução/Instagram Maurren Maggi.

A ex-atleta Maurren Maggi se candidatou para deputada federal por São Paulo, mas não teve votos suficientes. Foram cerca de 3 mil votos, insuficientes para conseguir uma vaga. A candidatura de Maurren foi indeferida porque ela não comprovou a quitação eleitoral – um dos requisitos para o deferimento do registro – de quando concorreu ao cargo de senadora em 2018, segundo o TRE-SP.



Netinho da Bahia (PL)

O cantor Netinho disputou uma vaga na Câmara dos Deputados em Brasília pelo estado da Bahia. Ele teve mais de 31 mil votos, mas não conseguiu se eleger.

Pedro Manso (PL)

O humorista Pedro Manso tentou, mas não conseguiu levar uma vaga de deputado federal pelo Rio de Janeiro. Ele recebeu cerca de 2 mil votos.

Renata Banhara (Republicanos)

Com pouco mais de 2 mil votos, a modelo Renata Banhara não conseguiu se eleger para o cargo de deputada federal. Ela concorria pelo estado de São Paulo.

Dr. Rey (Podemos)

fonte: Reprodução/Instagram Dr. Rey não consegue vaga na Assembleia Legislativa de São Paulo.

O médico de Hollywood Dr. Rey tentou uma vaga de deputado estadual por São Paulo. Teve pouco mais de 4 mil votos, insuficientes para conseguir uma cadeira na Assembleia Legislativa paulista.



Sarah Poncio (PROS)

fonte: Reprodução/Instagram Sarah Poncio não se elegeu deputada estadual.

Assim como seu pai, Márcio Poncio, a influenciadora Sarah Poncio também entrou na disputa nas eleições. Ela tentou uma vaga como deputada estadual e recebeu pouco mais de 26 mil votos, sem conseguir se eleger.



Silmara Miranda (Republicanos)

fonte: Reprodução/Redes Sociais Silmara Miranda, ex-loira do grupo É o Tchan e policial rodoviária federal.

A policial Silmara Miranda ficou conhecida ao substituir a dançarina Sheila Melo, no grupo É o Tchan. Formada em jornalismo, ela passou em um concurso na Polícia Rodoviária Federal. No ano passado, foi nomeada para um cargo de confiança na área de comunicação do órgão. Ela disputou uma vaga para deputada federal pelo Distrito Federal, mas não se elegeu.



Valéria Santana (Avante)

Valéria Santana é a MC Bandida. Ela se candidatou para deputada distrital, mas não conseguiu a vaga. A candidata teve apenas 160 votos.

Verônica Costa (PL)

A vereadora Verônica Costa é conhecida como Mãe Loira do Funk. Ela tentou uma vaga para o cargo de deputada federal pelo Rio de Janeiro, mas não conseguiu. Verônica teve pouco mais de 31 mil votos.

Vanderlei Cordeiro de Lima (Progressistas)

fonte: Divulgação/Prefeitura Medalhista olímpico Vanderlei Cordeiro de Lima disputou uma vaga de deputado estadual.

O ex-maratonista e medalhista olímpico Vanderlei Cordeiro de Lima concorreu por uma vaga de deputado estadual pelo Paraná, mas não conseguiu se eleger. Ele teve 17 mil votos.



Wanderlei Silva (Progressistas)

fonte: Inter TV Cabugi Wanderlei Silva não se elege deputado federal.

O lutador Wanderlei Silva concorreu nestas eleições como deputado federal pelo estado do Paraná. Ele teve quase 14 mil votos, número insuficiente para se eleger.

Com informações: g1

Siga o TNOnline no Google News