Da Redação

Quem nasceu hoje

A mente criativa fará com que sobressaia nos setores pessoal e profissional. A vida social tem grande influência nesse nativo. Terá muitos amigos, que permanecerão ao seu lado durante sua existência. É agradável, inteligente e carinhoso.

Alerta

Os capricornianos começam o dia no alerta, e os astros aconselham a rotina durante esta fase negativa. Evite entrar em confrontos com os colegas de trabalho. Afaste-se de pessoas invejosas. No amor, tenha paciência com seu par afetivo.

Áries – Hoje o Sol passa a transitar pela sua quinta casa astral. Aproveite a que a sorte estará do seu lado no trabalho, lar e no amor. Criatividade não deve faltar e as finanças irão crescer. Tente em jogos. C. 367 M. 8428

Touro – Será fundamental a ajuda da família, nativos de Sagitário e Gêmeos. Você caminha a passos largos em busca da estabilidade e do sucesso financeiro. Mudanças domésticas. C. 758 M. 3809

Gêmeos – Receberá apoio aos novos negócios. Oportunidades de resolver problemas que o impediam de ter sucesso. Trabalhando em equipe conseguirá melhores resultados. Paixão por Sagitário ou Leão. C. 998 M. 1354

Câncer – A fase que inicia traz a influência do Sol na sua segunda casa. O trabalho e finanças tomam o rumo do sucesso. Pode mudar os negócios e assumir compromisso profissional. C. 442 M. 0270

Leão – Finalmente, o sol passa a transitar no seu signo, além de Marte e Vênus que estão ao seu lado. Gradativamente os problemas começam a desaparecer trazendo o que deseja. Tente na loteria. C. 215 M. 5186

Virgem – O Sol passa a influenciar sua negativa 12ª casa. Serão 30 dias de dificuldades. Nada vai cair do céu, terá que batalhar. Adie novos negócios, viagens, compras, decisões na vida familiar e afetiva. C. 073 M. 9745

Libra – Fase que terá disposição para viajar, negociar, mudar a rotina no lar e trabalho. Aproveite para se acertar com seu amor, pois amanhã Vênus passa a desfavorecer seu setor afetivo e financeiro. C. 956 M. 1062

Escorpião – Os astros continuam trazendo melhora financeira e profissional. Entusiasmo com novos negócios. Apoio da família nos projetos domésticos. Maior sensibilidade no seu caso de amor. C. 565 M. 4376

Sagitário – Você terá um bom dia. Pode ir as compras, encontro de negócios e trabalhos. Astral super cheio de boas energias com a família. Intuição no seu caso de amor. C. 104 M. 0931

Capricórnio – O dia é de alerta, a Lua traz tendências de mau humor. Não se desentenda no trabalho ou espere colaboração caso tenha seu próprio negócio. Cuide da saúde. Dê atenção ao seu amor. C. 820 M. 2693

Aquário – O Sol passa a influenciar sua sétima casa. Fase para resolver as coisas do coração, paixão por Leão, acertos de convivência ou separação. Pode ajustar sociedade. Prestígio social elevado. C. 681 M. 7549

Peixes – Dia que sua autoconfiança favorece as relações de trabalho. Colaboração total nos negócios. O clima em família é perfeito. Se alimente melhor, evite excessos com bebidas. C. 338 M. 6817