Da Redação

Os astros aconselham rotina durante período negativo

Quem nasceu hoje

A persistência é uma de suas maiores qualidades. É uma pessoa muito observadora, o que fará se destacar no mundo profissional. Nunca deixa uma oportunidade passar em branco. Interessado, empreendedor e acessível.

Alerta

Os virginianos ficam no alerta até às 17h09, e os astros aconselham rotina durante esse período negativo. Após este horário os cuidados serão dos librianos nos próximos dois dias e meio no trabalho e vida pessoal.

Áries – O clima é de entusiasmo no trabalho e negócios. Mas, controle as palavras, pense ante de falar, existem invejosos ao seu redor. Tranquilidade na vida familiar. Seu amor procura ajudar. C. 953 M. 2140

Touro – Você passa por um período de muitas atividades nos negócios. Terá força suficiente para ganhar mais e resolver problemas familiares. Aceite ajuda de Aquário e Escorpião. Amor total. C. 345 M. 9404

Gêmeos – Dia para resolver problemas domésticos. Procure ser mais prestativo e amável com todos. Sucesso nos negócios e chances de ter apoio de parceiros na profissão. Amor irresistível. C. 132 M. 3573

Câncer – Período que deve aproveitar para ganhar mais, aceite colaboração de Sagitário e Peixes. Evite somente os invejosos ou pessoas que queiram lhe dominar. Charme total com seu amor. C. 684 M. 8316

Leão – Suas relações de trabalho estão amistosas e isso traz oportunidades de novos ganhos e mudanças. Lute por mais liberdade de ação e saiba aproveitar. A fase negativa acabou com a família e seu amor. C. 809 M. 5651

Virgem – Você fica no alerta até às 17h09. Sol e Lua o desfavorecem, evite criar problemas na vida familiar e no trabalho. Não discuta com o seu amor. Exigências ou críticas, só vão trazer problemas. C. 560 M. 6795

Libra – Fase que deve avaliar seus negócios e evitar novos gastos. Coloque mais fé e encontrará soluções dos problemas. Espere que dia 17, Vênus, passará a lhe proteger. Você entra no alerta às 17h09. C. 250 M. 1071

Escorpião – Fase propícia para investir em novos projetos de trabalho e na vida familiar. Os astros trazem o aval para ganhar muito mais. Conte com nativos de Câncer e Touro. C. 421 M. 7965

Sagitário – Júpiter transita na sua quarta casa e você pode negociar com imóveis e acertar problemas familiares. Sucesso profissional e equilíbrio na vida afetiva, pode assumir compromisso. C. 976 M. 0287

Capricórnio – Avalie o que é mais importante na sua vida. Cuide da saúde. Explore sua intuição para evitar problemas no lar. Poderá ter perdas financeiras. Seu amor busca mais compreensão. C. 797 M. 2838

Aquário – As conquistas nos negócios estão abertas para sociedades e parcerias. O clima é de camaradagem e você pode receber convite para novos trabalhos. Grande atração no amor, vem mais paixão. C. 605 M. 4121

Peixes – O momento é de projeção no trabalho, que caminha para a estabilidade. A vida profissional atravessa um dos períodos mais férteis. Não abuse das suas energias, evite a ansiedade. C. 018 M. 8642