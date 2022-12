Orlando Brown, ator de 'As visões da Raven', é preso; confira

Da Redação

Orlando Brown já teve problemas com a polícia antes

O ator Orlando Brown, de 35 anos, conhecido mundialmente por interpretar o personagem Eddie na série "As visões da Raven", foi preso nesta quinta-feira (22) acusado de violência doméstica. A prisão aconteceu em Ohio, nos Estados Unidos.

Conforme informações do site TMZ, um porta-voz do Departamento de Polícia de Lima revelou que as autoridades receberam uma ligação reportando uma briga. Quando chegaram ao local, os policiais se depararam com o artista, que foi preso.

Ainda de acordo com o TMZ, Brown foi acusado no boletim de ocorrência por "violência doméstica", devido ao “dano físico iminente pelo uso da força” por parte do ator. Não foi revelado quem seria a pessoa agredida.

Orlando Brown já teve problemas com a polícia antes. Em 2018, ele foi preso de cueca por um mandado que estava pendente e em outra ocasião foi preso por posse de drogas e roubo.





