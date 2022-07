Orçamento para reforma: Saiba quando recorrer a um empréstimo

Da Redação

Nem sempre é preciso pensar em um empréstimo quando seu objetivo é melhorar ou ampliar um imóvel. Dessa forma, antes de qualquer coisa, você deve elaborar um orçamento para reforma.

Só com esse plano em mãos você saberá se é preciso ou não recorrer a um empréstimo com garantia para executar sua obra. Isso porque ao se realizar qualquer reforma, é essencial que se tome alguns cuidados, principalmente com despesas desnecessárias.

Mas, fazer um orçamento nem sempre é uma tarefa fácil. Para te ajudar neste ponto apresentaremos a seguir alguns pontos essenciais para que você descubra com mais precisão quanto precisará para sua obra.

Como fazer um orçamento para reforma?

Um orçamento para reforma traz muitas informações importantes para quem deseja começar uma obra, dentre elas, se será preciso recorrer a um crédito extra, um empréstimo para reforma, a exemplo de um empréstimo para empresa, no caso de grandes obras. Por outro lado, elaborar esse tipo de orçamento pode não ser uma tarefa tão simples, especialmente para quem não tem costume com reformas. Existem muitos cuidados e detalhes que devem ser observados. Essa atenção ao orçamento é fundamental para evitar problemas futuros, o mais famoso deles, são as famosas despesas extras. Para isso, três etapas são essenciais.

Confira:

1. Faça um planejamento financeiro



Antes de tomar a decisão de realizar uma obra, procure fazer um bom planejamento financeiro, incluindo uma análise detalhada dos recursos que você dispõe atualmente.

O orçamento para reforma ajuda a ter um melhor planejamento financeiro porque, através dele, você precisará repensar todos os seus gastos, seja a reforma na sua casa ou na sua empresa.

Um plano financeiro detalhado é ainda mais importante quando se trata de reformas em empresas. Isso porque, essa situação envolve outras especificidades e, geralmente, um volume maior de recursos.

Além disso, não se trata apenas de você, mas sim, de toda uma equipe. É necessário avaliar se a reforma não irá atrapalhar a produtividade da empresa, impactando negativamente e lhe rendendo prejuízos pesados como consequência.

Para este tipo de reforma, é importante contar com uma boa consultoria, de preferência envolvendo contador, arquiteto e engenheiro. Procure contatar especialistas para que estes possam avaliar as condições do local para que sejam realizadas as mudanças.

2. Avalie onde cortar custos

Uma vez definido o valor a ser gasto, comece a cortar custos desnecessários ou excedentes em sua residência ou empresa. Essa medida é necessária não só para garantir os custos previstos da reforma, mas também para gerar uma reserva para emergências

Essa é uma precaução que pode evitar muitas dores de cabeça durante a obra. Mas, para que a iniciativa seja efetiva, a melhor dica é cortar todo gasto que for possível.

No caso de empresas, dentre as iniciativas que podem ser adotadas para redução de gastos está o trabalho em Home Office para tantos setores seja possível. Esta iniciativa já deverá possibilitar uma grande economia em relação às despesas obrigatórias.

Já em relação às reformas residenciais, algumas das alternativas mais comuns para levantar recursos é promovendo pequenas economias como nas contas de luz e água. Além disso, pode-se optar por reduzir as atividades de lazer ou investir em programas com poucos ou nenhum custo.

3. Faça uma pesquisa de mercado

Depois de planejar seus recursos e definir cortes é o momento de realizar pesquisas dentro do mercado a fim de encontrar profissionais e conhecer o preço dos serviços e assim ter o seu orçamento de reforma estruturado.

No caso de pequenos reparos, como uma troca de piso, por exemplo, um bom pedreiro é suficiente. O que não deve demandar grandes pesquisas e o valor certamente será próximo do que você dispõe.

Lembre-se apenas de tomar cuidado ao selecionar esse tipo de serviço, visto que muitos pedreiros são conhecidos por prolongar seus projetos, procurando lucrar cada vez mais em cima do cliente.

Seja no caso de um pedreiro ou de uma empreiteira, não feche negócio com sua primeira indicação. O mais correto é procurar por diversos prestadores de serviços da área que possam te oferecer preços diferenciados.

Também é interessante levantar o tempo e os materiais que esses prestadores de serviço recomendariam para o serviço em questão. Com a lista em mãos, procure os fornecedores e faça o levantamento dos preços.

No caso de empreiteiras, o orçamento é mais fácil porque, geralmente, essas empresas já contam com diferentes pacotes de serviços. Nesse caso, procure conhecer diferentes empreiteiras e pacotes, pois você ainda vai precisar tomar algumas decisões, como os horários de serviços, que influenciam no preço e na velocidade da obra.

Geralmente as opções envolvem a escolha por serviços diurnos (mais demorados, porém, mais baratos) ou noturnos (com custos maiores, porém mais rápidos). Há ainda a alternativa de serviços integrais, na qual o valor pedido será muito maior que, mas as obras acabam em pouquíssimo tempo.

Avalie qual se adequa melhor a sua condição financeira e cuide para sempre deixar alguma diferença do total que pode investir na reforma, a fim de resolver possíveis imprevistos.

Orçamento de reforma pode sinalizar a necessidade de empréstimo

Um investimento não planejado pode acabar retornando como prejuízo e gerando problemas, ainda mais quando se trata de uma reforma, que costuma ter ganhos a longo prazo. Ou seja, é importante avaliar com bastante cuidado se vale a pena contratar um empréstimo para reformas.

Contudo, se a reforma é urgente, vai agregar valor ao imóvel ou ainda ampliar a produtividade de uma empresa, vale a pena pesquisar opções mais baratas de crédito e dar continuidade a sua obra.

Pensando nisso, nós da CashMe, te oferecemos os melhores pacotes pelas menores taxas do mercado de empréstimo com garantia de imóvel. Isto possibilitará que você possa realizar suas construções de maneira sossegada.

