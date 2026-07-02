Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Revista UAU!
publicidade
FÉ E HUMOR

Oração de torcedora contra Haaland viraliza antes de jogo do Brasil

Gravação que já soma mais de 3,7 milhões de visualizações mostra Dona Uda clamando por "revestimento" à Seleção Brasileira contra o gigante norueguês

Escrito por Da Redação
Publicado em 02.07.2026, 13:51:36 Editado em 02.07.2026, 13:53:44
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um vídeo bem-humorado de uma torcedora brasileira contra o atacante norueguês Erling Haaland viralizou nas redes sociais e reacendeu a esperança pelo tão sonhado hexacampeonato. Na gravação, que já ultrapassa a marca de 3,7 milhões de visualizações e soma mais de 14 mil comentários, uma idosa identificada como Dona Uda aparece em frente à televisão fazendo uma enérgica oração para "proteger" a Seleção Brasileira do jogador do Manchester City, conhecido por sua alta estatura e faro de gol.

📰 LEIA MAIS: Morre Hikaru Kurosaki, o Jaspion, herói que virou fenômeno cultural no Brasil

Com a camisa da Seleção e apontando para a imagem do atleta na tela, a torcedora clama por intervenção divina e minimiza o porte físico do adversário. Na oração, ela afirma que Haaland é grande, mas não é dois, destacando que grandão é Deus. Na sequência, Dona Uda pede um "revestimento" para todos os jogadores brasileiros, profetizando que a taça será do Brasil e encerrando o momento com um sonoro amém e uma risada contagiante. A postagem original foi acompanhada pela legenda que acabou virando o lema dos internautas para a partida.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

A reação do público foi imediata, transformando a publicação em um espaço de união e otimismo para a torcida. Entre as milhares de interações, os internautas celebraram a iniciativa e afirmaram que agora a vitória no próximo domingo está garantida. Outros seguidores aproveitaram o momento para convocar uma corrente de fé inspirada na atitude da idosa, enquanto alguns traçaram paralelos bíblicos, lembrando que Davi derrubou o gigante Golias e que, por isso, a torcida deve continuar confiando no resultado positivo para o Brasil.


CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Oração de torcedora contra Haaland viraliza antes de jogo do Brasil
AutorFoto: Reprodução/Instagram @luanapalmier


Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
BRASIL CULTURA Erling Haaland Futebol Haaland humor redes sociais Seleção Brasileira torcida viralizou
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Revista UAU!

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV