Oração de torcedora contra Haaland viraliza antes de jogo do Brasil

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Um vídeo bem-humorado de uma torcedora brasileira contra o atacante norueguês Erling Haaland viralizou nas redes sociais e reacendeu a esperança pelo tão sonhado hexacampeonato. Na gravação, que já ultrapassa a marca de 3,7 milhões de visualizações e soma mais de 14 mil comentários, uma idosa identificada como Dona Uda aparece em frente à televisão fazendo uma enérgica oração para "proteger" a Seleção Brasileira do jogador do Manchester City, conhecido por sua alta estatura e faro de gol.

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Com a camisa da Seleção e apontando para a imagem do atleta na tela, a torcedora clama por intervenção divina e minimiza o porte físico do adversário. Na oração, ela afirma que Haaland é grande, mas não é dois, destacando que grandão é Deus. Na sequência, Dona Uda pede um "revestimento" para todos os jogadores brasileiros, profetizando que a taça será do Brasil e encerrando o momento com um sonoro amém e uma risada contagiante. A postagem original foi acompanhada pela legenda que acabou virando o lema dos internautas para a partida.

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A reação do público foi imediata, transformando a publicação em um espaço de união e otimismo para a torcida. Entre as milhares de interações, os internautas celebraram a iniciativa e afirmaram que agora a vitória no próximo domingo está garantida. Outros seguidores aproveitaram o momento para convocar uma corrente de fé inspirada na atitude da idosa, enquanto alguns traçaram paralelos bíblicos, lembrando que Davi derrubou o gigante Golias e que, por isso, a torcida deve continuar confiando no resultado positivo para o Brasil.





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Foto: Reprodução/Instagram @luanapalmier Foto: Reprodução/Instagram @luanapalmier



