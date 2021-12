Da Redação

Ônibus de Israel e Rodolffo se envolve em acidente no Paraná

Na manhã deste sábado (18), um ônibus da dupla sertaneja, Israel e Rodolffo, se envolveu em um acidente em Paranavaí, no Paraná. Uma equipe da Polícia Militar (PM) foi acionada por volta das 6h para atender a ocorrência. As informações são do Portal da Cidade Paranavaí.

continua após publicidade .

O motorista do ônibus, de 30 anos, e o motorista do Gol, de 21, contaram à PM que transitavam pela avenida Deputado Heitor Alencar Furtado, quando o automóvel foi virar para esquerda e aconteceu a colisão.

Segundo a polícia, o motorista do Gol teve ferimentos e foi socorrido ao hospital Santa Casa de Paranavaí. A dupla não estaria dentro do veículo no momento da batida.

continua após publicidade .

Com informações: Portal da Cidade Paranavaí