Ônibus da equipe do cantor Murilo Huff se envolve em acidente

O acidente aconteceu na noite desta quinta-feira (3), no km 207, próximo a Nova Olinda, norte do Tocantins. De acordo com o Corpo de Bombeiros, um caminhão bateu de frente com um carro de passeio e o carro depois atingiu o ônibus do cantor sertanejo.

Murilo Huff disse nas redes sociais que todas as pessoas envolvidas estão bem e que a agenda de shows continua sem alterações.

"Fala pessoal, tudo bem com vocês? Ó, tô passando pra tranquilizar todo mundo aí que tá mandando mensagem, preocupado perguntando como a gente tá, graças a Deus, tá todo mundo bem. Um dos ônibus que transportava parte da nossa equipe sofreu um acidente na estrada. Eu não estava dentro do ônibus, grande parte da equipe também não estava dentro do ônibus e quem estava não se machucou, ninguém se machucou graças a Deus, todo mundo bem. O ônibus já está seguindo viagem com destino a Goiânia. Nossa agenda segue normalmente, está bom pessoal? Só passando pra tranquilizar vocês e agradecer a todas as mensagens de carinho", disse Murilo.

