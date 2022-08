Ônibus da dupla Bruno e Barreto bate em traseira de carro em SP; veja

Da Redação

O ônibus da dupla sertaneja Bruno e Barreto atingiu a traseira de um carro. O acidente aconteceu na noite deste domingo (31), no km 66 da Rodovia Santos Dumont, na altura da cidade de Campinas (SP).

De acordo com a Polícia Rodoviária, o ônibus dos sertanejos carregava 23 pessoas, incluindo a dupla, e estava fazendo uma viagem de Matipó (MG) à Maringá (PR).

Ninguém ficou ferido e nenhum dos dois motoristas haviam consumido bebida alcoólica. A princípio, o acidente aconteceu depois do motorista do carro reduzir a velocidade na pista. No próprio perfil no Instagram, o cantor Barretto informou aos seguidores que havia acontecido um “pequeno imprevisto” durante a viagem. “Estamos indo para casa, mas vamos chegar um pouquinho mais tarde”, disse o sertanejo enquanto mostrava imagens do veículo da dupla após o acidente. Veja: null - Vídeo por: Reprodução

O carro atingido na traseira estava com licenciamento vencido e foi levado ao pátio do Departamento de Estradas e Rodagem (DER). A equipe dos cantores emitiu uma nota oficial com mais detalhes sobre o ocorrido.



“O ônibus da dupla Bruno e Barreto se envolveu em um acidente na rodovia Santos Dumont (SP-075), na região de Campinas (SP) na noite desse domingo (31) quando retornava dos shows do final de semana em Minas Gerais. O ônibus com a dupla e mais 21 pessoas da equipe colidiu com um carro de passeio que diminuiu drasticamente a velocidade no meio da pista. Apesar do grande susto, ninguém se feriu. Após a liberação da Polícia Rodoviária, o ônibus da equipe Bruno e Barreto seguiu viagem com destino a Maringá, no Paraná”, informaram.

