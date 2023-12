“Olha essa cintura”, comemora Jojo Todynho ao usar shorts jeans largos

A cantora fez as publicações nos stories do seu perfil no Instagram

Jojo Todynho impressionou os fãs ao mostrar as mudanças de seu corpo na manhã desta terça-feira (19), após expressiva perda de peso desde que se submeteu à cirurgia bariátrica, em meados de agosto. Nos stories do Instagram, a cantora postou um vídeo em que mostra seu shorts muito largo, já não servindo mais por conta do emagrecimento de 33 quilos.

"Sabe há quantos anos não uso shorts jeans? Muitos. Olha isso. Olha a sobra. Era 54. Olha essa cintura, esse corpo. Eu tenho esse shorts há muitos anos, nunca usei. Falei: 'Vou colocar um jeans para ver se entra'. Entrou e ainda está largo na cintura. Que delícia!", comemorou. Veja abaixo.

- LEIA MAIS: Jojo Todynho muda visual: 'Nunca tenha medo de ousar'; confira

Foto por Reprodução/Redes sociais

Há alguns dias, quando compartilhou com seus seguidores que as medidas de sua cintura tinha passado de 131 para 108 centímetros, a cantora também anunciou que pretende realizar algumas cirurgias plásticas. "Quando o médico me liberar, esse peito aqui vai embora. Tchau. Vou fazer tudo o que eu tenho que fazer. A única coisa que não vou mexer é bumbum. E na cara também não, porque não precisa, mas o restante vou fazer tudo", garantiu.

Antes e depois de Jojo: Foto por Reprodução/Redes sociais

- Com informações Revista Quem.

