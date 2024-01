Oito novos participantes entraram no BBB24; confira quem são eles

Davi e Isabelle foram os mais votados pelo público e saem do Puxadinho para o elenco do BBB24. Isabelle teve 60,22% dos votos e Davi recebeu 60,94%. Os números representam a média entre o Voto Único e o Voto da Torcida.

A votação feminina somou 2.511.102 votos e a masculina, 901.717 votos.

Isabelle é formada em Letras, trabalhou como professora e atualmente é influenciadora e dançarina na região em que mora. A manauara participa como a personagem cunhã-poranga do Boi Garantido, o vermelho, no Festival de Parintins, desde 2018 e venceu concursos como Miss Manaus em 2013, Miss Amazonas Globo, em 2016, e Rainha do Peladão, em 2018.

Já Davi diz não almeja a fama, apenas a estabilidade financeira. Ele diz querer entrar no BBB24 para realizar o sonho de ser médico e dar orgulho para a mãe. "Quero entrar no BBB para ser doutor e dar orgulho para a minha mãe, porque ela merece. Sonhar é de graça. Na vida a gente tem que tentar."

Além deles, mais seis candidatos foram selecionados em uma dinâmica dentro da casa. Raquele, Thalyta, Giovanna, Juninho, Michel e Lucas Henrique conquistaram as vagas extras.

Os outros seis participantes foram escolhidos pelos 18 brothers e sisters já confinados. As cinco candidatas Thalyta, Giovanna, Raquele, Carolina e Juliana foram as primeiras a entrarem na área do jardim.

"Temos três vagas femininas, quem vai escolher quem vai entrar é quem já está dentro da casa. A gente vai fazer por ordem numérica, na sua vez, você se apresenta, dizendo seu nome, sua idade e diz o que faz da vida. Você vai ler uma pergunta e vai ter 30 segundos para responder", explicou Tadeu.

Os 18 confinados, que foram separados em três grupos de bancos coloridos, precisaram escolher três mulheres cada entrarem no jogo. "A primeira escolha vai ser do grupo laranja, a segunda do grupo marrom e a terceira do grupo cinza", continuou o apresentador.

O primeiro time escolheu Raquele, o segundo escolheu Thalyta, e o terceiro deu uma chance para Giovanna.

Na sequência, Tadeu chamou os seis homens candidatos às vagas extras no reality. Caio, Plínio, Jorge Mateus, Juninho, Lucas Henrique e Michel se apresentaram aos 18 confinados. Mais uma vez, os três grupos precisaram escolher três jogadores para integrar o elenco.

O primeiro time escolheu Juninho, o segundo escolheu Michel, e o terceiro de uma chance para Lucas Henrique.

