O sucesso virá através do próprio esforço

Quem nasceu hoje

Terá facilidade para trabalhar no comando. O sucesso virá através do próprio esforço. Está sempre preocupado em ajudar as pessoas mais carentes da sociedade. A família é o seu porto seguro É franco, bondoso e forte amigo.

Alerta

Os nativos de Sagitário ficam no alerta até às 19h37, e a rotina deve prevalecer no trabalho e vida pessoal enquanto estiver neste período. Após este horário, os cuidados serão dos capricornianos nos próximos dois dias e meio.

Áries – Dia que poderá enfrentar problemas no lar, o ideal é ficar na sua. Deixe as pendências para resolver quando o Sol estiver na sua quinta casa. O trabalho começa a render. Cuide da saúde. C. 243 M. 4676

Touro – Fase das mais propícias pra organizar a vida familiar, convivência muito tranqüila no seu lar. O trabalho e os negócios voltam a crescer. Conte com Gêmeos e Aquário. Harmonia com seu amor. C. 139 M. 6288

Gêmeos – Você recebe boas influências dos astros na sua casa de trabalho e dinheiro. Bom astral envolvendo sócios, parceiros ou superiores. Mudanças para melhorar seu lar. Entendimento perfeito com seu amor. C. 891 M. 9765

Câncer – Dia que não faltará inspiração para ganhar mais. Mercúrio no seu signo fortalece os negócios e abre chances de novos ganhos. Alto astral com a família. Descontração com seu amor. Tente na loteria. C. 385 M. 1822

Leão – Amanhã o Sol passará a transitar no seu signo, então aguarde mais algumas horas para realizar mudanças no lar e no seu trabalho. Comece a planejar os próximos passos e espere o progresso. C. 624 M. 2145

Virgem – Organize sua vida profissional, familiar e afetiva. O Sol, amanhã entrará na sua desfavorável 12ª casa. É o chamado popularmente inferno astral. Instabilidade financeira. Vênus, protege seu amor. C. 900 M. 5017

Libra – A família estará receptiva as mudanças que pretende fazer no seu lar. Não faltará inspiração na vida afetiva, seu amor transmite segurança. Mas, se prepare dia 23 Vênus, deve trazer problemas. C. 078 M. 8690

Escorpião – Você passa por um excelente período astral e deve continuar com os negócios. Melhora financeira prevista para breve. Vida social intensa, muitos convites para sair da rotina. Tenha mais carinhos no amor. C. 454 M. 0526

Sagitário – Você ainda acorda no alerta, passe esse dia na rotina. Desfavorável para realizar novos negócios, compras e mudanças no seu lar. A partir das 19h37 a Lua estará no seu signo. C. 566 M. 7408

Capricórnio – Oportunidades de resolver seus negócios. Analise convites para sociedades. Apoio da família. Seu amor anda muito exigente, resolva logo esta questão. C. 103 M. 5931

Aquário – Novidades no trabalho, vem apoio de onde menos espera. O sucesso estará presente. As finanças voltam a crescer. Forte intimidade com seu amor. Cuide da saúde. C. 647 M. 9373

Peixes – Nesta fase só terá a ganhar. Continue com seu trabalho, negócios e não perca oportunidades de fortalecer seus ganhos. Pode confiar na família e no seu amor. Ajuda de pessoas influentes. Tente na loteria. C. 712 M. 3859