O que houve? Lucas Lima e Sandy deram sinais de crise no casamento

O anúncio do fim do casamento de Lucas Lima e Sandy deixou os fãs em busca de respostas. Isso porque muitos não perceberam que a união entre os dois já apresentava sinais de desgaste.

Os fãs mais atentos perceberam que algo estava estranho entre os dois. Há cerca de duas semanas, por exemplo, Lucas Lima apareceu sozinho em um festival de música que rolou em São Paulo. Ao ser questionado sobre a ausência da então esposa, ele desconversou.

Em menos duas datas, foi Sandy quem ignorou momentos importantes do casal. Ela não homenageou o músico no Dia dos Pais e ele não homenageou a amada no aniversário casamento, celebrado há alguns dias. Na época, apenas a irmã de Junior comemorou a data.

Ou seja: as trocas de carinho e juras de amor que marcaram a trajetória do casal foram se tornando mais raras. Para alguns, isso era apenas reflexo de um relacionamento longo e discreto. Só que, aparentemente, havia problemas incontornáveis nos bastidores.

Sandy e Lucas Lima anunciaram a separação nesta segunda-feira, 25, em um comunicado em conjunto publicado nas redes sociais. O fim do casamento foi revelado de comum acordo e ambos vão se dedicar ao filho, Theo.

"Não foi uma decisão fácil, nem impulsiva. Foram praticamente 24 anos de relacionamento e 15 anos de casados. Com altos e baixos, às vezes mais felizes, às vezes menos, mas sempre inteiros e dispostos a fazer o nosso melhor. E fizemos. Não teve briga, mágoa, traumas… a gente conseguiu enxergar que esse era o melhor caminho e vamos deixar de ser um casal do mesmo jeito que a gente foi um: com muito amor, respeito e amizade infinita. A família que a gente construiu é pra sempre. E o nosso amor também", disseram.

