O que é o Tela Brasil, streaming gratuito chamado de "Netflix brasileira"

O governo federal lança no próximo sábado, dia 30 de maio, o Tela Brasil, uma plataforma de streaming gratuita voltada exclusivamente para produções audiovisuais brasileiras. O anúncio da data foi feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no último sábado (23), durante a inauguração de um centro de saúde da Fiocruz no Rio de Janeiro. Apelidado de "Netflix brasileira", o projeto foi desenvolvido pela Secretaria do Audiovisual (SAV) em parceria com a Universidade Federal de Alagoas (Ufal) e exigirá apenas o login com a conta unificada gov.br do cidadão para o acesso ao serviço.

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Com um investimento de R$ 4,4 milhões, o catálogo de estreia contará com mais de 500 obras, abrangendo curtas, médias e longas-metragens. Embora os títulos específicos ainda não tenham sido detalhados, o acervo foi criteriosamente selecionado pelo Ministério da Cultura ao lado de instituições de preservação histórica, como a Cinemateca Brasileira, a Fundação Nacional de Artes (Funarte), a Fundação Cultural Palmares e o Centro Técnico Audiovisual (CTAv).

A iniciativa visa democratizar o acesso ao cinema nacional e valorizar a produção interna, com ênfase na pluralidade das identidades de gênero, étnico-raciais e na diversidade regional do país. Segundo o Ministério da Cultura, a proposta vai além do entretenimento doméstico, sendo estruturada também para dar suporte a atividades culturais e educativas em escolas públicas, cineclubes, bibliotecas e outros espaços de cidadania. O formato de acesso pelo gov.br segue o mesmo padrão tecnológico de outros aplicativos recentes do governo, como o MEC Livros e o MEC Idiomas.

Além de disponibilizar filmes e documentários, o Tela Brasil funcionará como um painel de organização de dados do setor audiovisual. A plataforma dedicará um espaço para divulgar sites de empresas, instituições públicas e privadas que aderirem ao programa. Para facilitar a navegação, esse diretório será organizado em categorias temáticas que incluem plataformas brasileiras, programação de cinema, cinema e educação, preservação, pensamento crítico, internacionalização e jogos brasileiros.