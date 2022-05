O que diz a astrologia sobre as próximas semanas? Confira

Da Redação

Segundo a astrologia, o planeta Mercúrio entrou em movimento retrógrado nesta terça-feira, 10, às 8h47, e deve permanecer retrógrado até dia 03 de junho. O movimento retrógrado de um planeta é quando ele aparenta estar andando em direção oposta aos outros planetas do sistema solar. Depois deste período de aproximadamente 3 semanas, o planeta voltará a ficar retrógrado por volta de setembro. Mas, o que isso significa?

continua após publicidade .

De acordo com a astróloga Any Caroline Ferreira, no período de Mercúrio retrógrado, geralmente, equipamentos tecnológicos podem ter falhas, e as pessoas podem ter falhas na comunicação, com dificuldades de se expressar. Além disso, o período não é indicado para tomar decisões importantes.

“Quando o planeta faz esse movimento retrógrado, ele traz a possibilidade de avaliarmos a nossa vida e Mercúrio é o planeta do intelecto, então ele traz a possibilidade de se auto avaliar, se planejar melhor, para evitar possíveis distrações e erros. Então, esse período traz a possibilidade de rever as nossas atitudes, a nossa comunicação”, explicou.

continua após publicidade .

Além das falhas tecnológicas e na comunicação humana, no período de Mercúrio retrógrado, é importante tomar alguns cuidados para evitar aborrecimentos, de acordo com a taróloga.

“Nesse período, é bom lembrar de revisar tudo, duas, três, quatro vezes, quantas vezes forem necessário. Também é importante evitar assinar contratos e acordos muito importantes, como comprar imóveis, iniciar uma parceria, abrir um negócio, este período não é um momento legal para iniciar coisas. É importante fazer backup de dados, salvar arquivos, documentos, textos e pensar bem antes de falar. É melhor, nesse momento, rever as coisas e não decidir nada”, aconselhou.