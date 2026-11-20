Última publicação de Gabriel foi ao lado da filha de três anos; parceira Isabelle Abreu desabafou sobre a perda repentina e pediu privacidade

A morte repentina do influenciador digital e modelo Gabriel Félix, de 29 anos, gerou comoção nas redes sociais nesta sexta-feira (20). O criador de conteúdo faleceu na noite de quinta-feira (19), mas as circunstâncias e a causa do óbito ainda não foram esclarecidas. A informação foi confirmada por sua companheira, a também influenciadora Isabelle Abreu, conhecida na internet como Xsbel. Em comunicado aos seguidores, ela revelou que os próprios familiares ainda tentam compreender o que aconteceu com o parceiro.

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Até a manhã desta sexta-feira, não havia nenhuma informação oficial que permitisse atribuir o falecimento a uma doença, acidente ou outra circunstância específica. Também não houve confirmação pública sobre a realização de exames periciais ou investigações para determinar com exatidão a causa da morte. A falta de respostas concretas tem gerado apreensão entre os fãs que acompanhavam a rotina do modelo.

Despedida e apelo por privacidade

Em publicações no Instagram, Isabelle compartilhou o luto com os seguidores e pediu respeito e orações para a família enfrentar a tragédia. Abalada, a influenciadora desabafou estar "sem chão" diante da perda precoce. Ela aproveitou o espaço para prestar homenagens ao companheiro, destacando a história construída pelos dois e a dedicação de Gabriel como pai da pequena Amelie, de três anos, ressaltando o privilégio da menina de tê-lo tido como figura paterna.

O que tornou a despedida ainda mais sensível para os internautas foi a última publicação de Gabriel, feita pouco antes de sua morte. O modelo havia compartilhado registros afetuosos brincando com a filha em uma praça, com uma legenda em que demonstrava carinho pela experiência da paternidade e refletia sobre a alegria de acompanhar o crescimento da criança. A postagem rapidamente se tornou um espaço para mensagens de pesar de amigos e seguidores.

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Trajetória na internet

Gabriel Félix construiu uma base sólida de fãs ao compartilhar vídeos sobre sua rotina familiar, moda, humor e estilo de vida. Ao lado de Isabelle, o influenciador se destacou por produções que misturavam a estética vintage com referências marcantes à cultura nordestina. Ele reunia cerca de 1,6 milhão de seguidores no Instagram, além de manter um canal no YouTube em conjunto com a parceira, acompanhado por mais de 1 milhão de inscritos.

Enquanto o público e os familiares aguardam esclarecimentos médicos ou legais sobre o que de fato provocou a morte do influenciador, a família mantém o luto de forma reservada. Até o momento, também não foram divulgados detalhes sobre o local e o horário do velório e do sepultamento.