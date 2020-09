O poder da dança: Fabricio Andrade relembra conquista ao ser selecionado para exposição no IED Rio - TNOnline

Continua após publicidade

Conhecido como um dos nomes mais expressivos do mundo artístico, das danças e das coreografias em todo o Brasil, Fabrício Andrade recordou um grande momento de sua carreira profissional.



O ápice para os que vivem da arte geralmente é chegar em cenários que jamais imaginariam estar inseridos! Sonhador nato, o dançarino foi além e mostrou que estava disposto a não ser apenas mais um.

Diante da expressividade que criou com o tempo, devido os trabalhos reconhecidos por grandes nomes da música, como Anitta, DJ Pedro Sampaio, Kyra Greice, Luisa Sonza, Lexa e outros, o profissional CEO da Empresa Era Dança Que Me Faltava, atingiu um degrau mais do que importante recentemente. Relembrando a conquista, Fabrício ficou extremamente lisonjeado pelo fato de estar inserido entre quatro nomes, tendo em vista a gama de artistas que poderiam estar em seu lugar.

A exposição ‘Muito além do tempo‘, que o IED Rio recebeu no começo do ano, reuniu nove fotografias realizadas por Jannini Castro, que enquadravam sua investigação fotográfica sobre a passagem do tempo, a geometria do espaço, a propagação da luz e a resiliência humana através da presença de bailarinos em cena.

A responsável pela exposição utilizou o espaço, “coberto” pela camada de purpurina dourada, criado pelo artista Heleno Bernardi para nos fazer entrar em uma outra dimensão, inserindo bailarinos da dança contemporânea e clássica em um espaço que já foi cenário de muitos espetáculos e apresentações, transportando o observador para muito além da linha do tempo.

O marco único na vida de Fabrício o colocou em um patamar que foi além da dança informal, conquistando assim mais um ramo em sua prestigiosa carreira, a de dançarino clássico.

Junto com ele, apenas outros três nomes tiveram a felicidade de desfrutar do momento, entre eles estavam Caroline Gil, Gabriel Diniz e Iasmim Lopes.

Foto: Reprodução