O piano de Aleyson Scopel de volta ao Carnegie Hall

O jovem capixaba começou sua carreira participando e vencendo alguns concursos de piano no Brasil.

Sábado, 12 de novembro, marca a volta de Aleyson Scopel, um dos maiores pianistas de sua geração, ao palco da Sala Weill do Carnegie Hall, na cidade de Nova Iorque, nos Estados Unidos. A primeira apresentação solo no importante palco havia sido em 2013. Agora, volta acompanhado da violinista Gabriela Queiroz, parceira musical de longa data, num programa variado com obras para piano e violino de Almeida Prado, Beethoven, Villa-Lobos e Grieg.

Conheça a história de Scopel

Aleyson Scopel nasceu no Espírito Santo e se mudou para os Estados Unidos ainda adolescente. Lá, se formou em Boston, com uma bolsa de estudos no New England Conservatory of Music, tradicional instituição, onde estudou na classe da professora Patrícia Zander, discípula da escola francesa de Vlado Perlemuter e Nadia Boulanger.

O jovem capixaba começou sua carreira participando e vencendo alguns concursos de piano ainda no Brasil, com destaque para o Concurso Magda Tagliaferro e o Concurso Nelson Freire, que o definiu como um pianista de “refinada sensibilidade musical”. Desde então, sua carreira o levou a diversas distinções em certames internacionais, como os concursos William Kapell e Villa-Lobos, e a apresentações em importantes espaços, tais como Jordan Hall (Boston), Steinway Hall (Londres), Palau de la música catalana (Barcelona), Conservatório de Atenas (Grécia), Salas São Paulo, Minas Gerais e Cecília Meireles, Teatro Amazonas e os municipais de São Paulo e Rio de Janeiro. Nomes nacionais do piano como Myrian Dauelsberg, Miguel Proença e Celia Ottoni também tiveram importante peso na sua formação.

Aleyson sempre teve paixão e maior afinidade pelos compositores clássicos, como por exemplo Mozart, Schubert e Beethoven: Deste último, inclusive, tocou recentemente a integral das sonatas para violino e piano com Gabriela, participando com ela, durante o período de isolamento da pandemia em 2020, de um importante ciclo de apresentações online dentro da programação da Sala Cecília Meireles, no Rio de Janeiro, onde reside atualmente.

Entretanto, ele mostrou no lançamento de seu primeiro CD, ainda em 2008, que tinha muito mais para oferecer na escolha do seu repertório, em especial na divulgação da música contemporânea brasileira, com destaque para o compositor Almeida Prado, de quem ele gravou para o selo Grand Piano – Naxos o importante ciclo “Cartas Celestes”, uma delas dedicadas a Aleyson pelo compositor, muito impressionado com sua performance. A gravação foi eleita registro fonográfico do ano pela revista Concerto em 2018, a maior revista nacional sobre o segmento. Mais um álbum dedicado a Prado foi lançado há apenas dois meses, com a integral dos seus Noturnos, novamente com sucesso de crítica e público, e que está disponível em todas as plataformas de streaming.

