Quem nasceu hoje

É uma pessoa com idéias próprias e com uma personalidade marcante. Está sempre engajado em trabalhos ligados a comunidade. Gosta do comando, pois não teme as responsabilidades desse ato. Aplicado, generoso e estável.

Alerta

Os nativos de Leão ficam no alerta até às 18h00, e a rotina deve ser sua aliada enquanto durar este período negativo. Após este horário os cuidados serão dos virginianos, que ficarão dois dias e meios desfavorecidos pela Lua.

Áries – O dia reserva bons momentos com a família, positivo para compras domésticas e dar apoio as mudanças em andamento. Amor em alta, é hora de curtir o relacionamento. Saúde perfeita. C. 807 M. 1729

Touro – Dia para resolver assuntos do trabalho e contar com apoio para melhorar seus negócios. A fase é feliz em termos de dinheiro, vá em frente com novos projetos. Seu amor precisa de mais atenção. C. 094 M. 9505

Gêmeos – Amanhã exatamente às 16h38, o Sol passará a cuidar de você. Melhora o trabalho, negócios e o relacionamento familiar. Gradativamente conseguirá superar os problemas. Amor, saúde e paz. C. 640 M. 8359

Câncer – A influência astral desta fase pede que examine suas maiores necessidades. A partir de amanhã você entrará num período negativo. Cuidado com a tensão, relaxe e se distraia mais. Fique na rotina. C. 275 M. 5487

Leão – O dia é de alerta, a Lua entra no seu signo às 18h00, até lá rotina. Deixe decisões de trabalho, negócios e vida familiar para amanhã. A noite pode sentir os carinhos do seu amor. Não faça compras à prazo. C. 312 M. 7241

Virgem – O período é bem tranquilo, sua mente esta cheia de ideias criativas favorecendo o trabalho. No amor, é hora de descobrir seus verdadeiros sentimentos. Saia para compras e negócios. C. 739 M. 2864

Libra – A partir de amanhã você colherá bons frutos na vida profissional. Divida suas conquistas com quem ama. O Sol de Gêmeos o favorece totalmente. Planeje seu futuro. Saúde, amor, paz e progresso. C. 268 M. 3154

Escorpião – O período é propício para colocar um fim na insatisfação com o trabalho. Pode mudar de emprego ou se tem planos de ter seu negócio, vá em frente. Alterações acontecem também no seu lar. C. 416 M. 9032

Sagitário – O Sol favorece sua sétima casa e traz oportunidades de iniciar parceria ou sociedade comercial, pode ser até com sua família. O período é de aumento de ganhos. Amor com sensualidade e paixão. C. 984 M. 0618

Capricórnio – Você vem de uma fase de muito trabalho e mudanças no rumo dos negócios. Período estável nas finanças. Procure investir em imóveis e setor de informática. Dê compreensão ao seu amor. C. 629 M. 7380

Aquário – A partir de agora você começa a sentir muita paz e vê grande parte dos seus sonhos se realizarem. Abra os olhos para a vida e usufrua. Bons negócios. Pode tentar em jogos, sorteios e loteria. C. 551 M. 6973

Peixes – O trabalho esta numa ótima fase. Começará a usufruir e colher os frutos dos seus esforços. A família, vem com tudo para lhe fazer feliz. Positivo para compra, venda, reforma ou mudança da casa própria. C. 103 M. 5296