'Nunca precisei de homem nenhum pra me sustentar', diz Gretchen

Gretchen é casada com o músico Esdras de Souza desde 2020

Gretchen usou seu perfil no Instagram, nesta terça-feira (13), para responder alguns "haters" que a acusam de ser uma pessoa interesseira. Conforme as alfinetadas que ela vem levando, os internautas afirmam que ela se envolve com as pessoas apenas por causa de dinheiro. Veja abaixo.

"Graças a Deus sou independente desde que me conheço por gente. Sempre ganhei meu dinheiro trabalhando muito. E NUNCA PRECISEI DE HOMEM NENHUM PRA ME SUSTENTAR ou pra eu ter alguma coisa", começou a cantora e dançarina, de 63 anos.

"Tudo que eu tenho foi meu trabalho que me deu. Não preciso tirar nada de ninguém e muito menos aproveitar de nada que os outros tenham. Sempre serei eu mesma, sempre serei verdadeira e sincera gostem ou não. E com certeza sempre respeitei e respeito o direito de cada um", finalizou Gretchen que, desde 2020, é casada com o músico Esdras de Souza.

Veja o desabafo: fonte: Reprodução/Instagram

Fonte: Informações Revista Quem.



