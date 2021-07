Da Redação

Nubia Oliiver negocia conteúdo adulto com plataforma

A modelo Nubia Oliiver continua comemorando o lucro e a liberdade de expressão adquiridos com a plataforma de conteúdo adulto OnlyFans. Após sucesso, ela tem pensado em ampliar sua atuação no ramo.

“Estou bem feliz com uma plataforma onde posso me expressar sem punição alguma. Mais uma vez o insta derrubou meus instas feet o @Nubiafeetoficial e @nubiafeet, e é claro já criei outro @nubiaoliiverfeet, vamos ver até quando fica no ar. Agora o meu foco são as plataformas brasileiras e já recebi alguns convites para publicação do meu conteúdo”, disse

“Estou muito feliz com os resultados do OnlyFans, porém meus seguidores reclamam muito da dificuldade de acesso devido à burocracia exigida e nessas plataformas nacionais , pelo que entendi, o acesso será facilitado. Espero nesse mês ainda já fechar com uma opção brasileira , mas não irei abandonar o OnlyFans”, esclarece.

