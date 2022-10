Novo filme de terror faz público desmaiar, vomitar e ser hospitalizado

Da Redação

Recém-estreado no Estados Unidos, o filme “Terrifier 2” tem dado o que falar. A produção, que passou de US$ 2,3 milhões em arrecadação apenas com exibição em 700 telas tem provocado um certo mal estar em quem a assiste.

Nas redes sociais, pessoas que foram ao cinema relataram que telespectadores passaram mal nas sessões do filme. O produtor do filme publicou um comunicado em suas redes alertando para “violência gráfica” e “representações brutais de horror”.

O longo é uma sequência de um thriller de terror de 2016 chamado de “Terrifier”. A história gira em torno de um palhaço assassino ressuscitado por uma entidade e se aproveita do Halloween para perseguir dois adolescentes.

As cenas são chocantes e sangrentas, tudo sem corte ou filtro. “Acabei de ver ‘Terrifier 2’. Foi uma bagunça sangrenta incrível. O cara atrás de mim desmaiou e bateu na minha poltrona, outro cara saiu porque ele não se sentiu bem, eu o ouvi dizer isso, e saindo pela porta do cinema, eu ouvi um cara vomitando forte no banheiro”, escreveu TJ Baker no Twitter.

“Terrifier 2” foi lançado no dia 6 de outubro nos Estados Unidos e estará disponível para aluguel on demand em 18 de novembro. No entanto, no Brasil, o longa ainda não tem data de lançamento confirmada.

Informações são do site da Revista Glamour.

Assista ao trailer:

Clip from Terrifier 2 released from JoBlo pic.twitter.com/gpD9TUBcYw — 𝐒𝐰𝐨𝐫𝐝 𝐨𝐟 𝐒𝐢𝐞𝐧𝐧𝐚 🗡 (@KryptKeeper21) October 14, 2022

