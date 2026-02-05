Novo comunicado oficial revela o estado de saúde de Mara Maravilha

A apresentadora Mara Maravilha está internada em um hospital há alguns dias e segue sem previsão de alta. Depois de passar um tempo na UTI, ela está no quarto e recebendo o tratamento adequado.

Nesta quinta-feira (05) a equipe da artista divulgou uma nota oficial para informar que o quadro de saúde dela é estável e evoluindo positivamente. “Mara Maravilha segue internada na Rede Américas/Hospital Nove de Julho/Porto Seguro. A apresentadora encontra-se estável e, apesar de ainda não haver previsão de alta, a expectativa é de que em breve possa retornar para casa e, posteriormente, à sua agenda profissional“, informaram.

Vale lembrar que os representantes da apresentadora ainda não revelaram qual é o problema de saúde que a levou ao hospital.

Recado contra os haters

A nota oficial da equipe de Mara Maravilha ainda foi usada para comunicar que ela vem sendo algo de haters na internet e que medidas serão tomadas no devido tempo. “Apesar da maioria das mensagens recebidas serem de amor e apoio, a equipe informa que Mara tem sido alvo de ataques não apenas nas redes sociais. Seu número pessoal foi vazado, o que resultou em mensagens de ódio e até ameaças. As manifestações mais graves também partiram de haters e de algumas pessoas dos meios artístico e político. No momento oportuno e de forma responsável, todos esses episódios serão devidamente expostos e tratados pelas vias cabíveis. Maravilha reforça que vai vencer esse momento, sair fortalecida e afirma: “Se Deus quiser me usar na política, não temerei, porque se Ele é por nós, quem será contra nós?”. A equipe e a apresentadora agradecem profundamente o apoio e as mensagens das pessoas de bem“, informaram.

Informações: Revista Caras

