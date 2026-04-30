Nova perícia afirma que PC Siqueira foi assassinado com fio de fone; entenda
O laudo sugere que um fio de fone de ouvido, encontrado no apartamento da vítima, poderia ter sido utilizado no possível crime
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Uma perícia independente trouxe novos elementos sobre a morte do influenciador PC Siqueira, ocorrida em dezembro de 2023, ao apontar a hipótese de homicídio por estrangulamento, diferente da conclusão inicial da Polícia Civil, que havia classificado o caso como suicídio.
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A análise foi conduzida pelo perito Francisco João Aparício La Regina, a pedido da família. Segundo o laudo particular, as lesões identificadas no pescoço do influenciador não seriam compatíveis com o objeto citado na investigação oficial. O estudo sugere que um fio de fone de ouvido, encontrado no apartamento da vítima, poderia ter sido utilizado no possível crime.
O material foi encaminhado ao 11º Distrito Policial de Santo Amaro, responsável pelo caso. Em janeiro, o perito acompanhou uma reconstituição no imóvel onde o influenciador vivia, localizado no bairro Chácara Santo Antônio, com a presença de testemunhas.
Diante de inconsistências apontadas, a Justiça de São Paulo determinou a reabertura das investigações após solicitação do Ministério Público de São Paulo, que identificou possíveis falhas técnicas na apuração anterior.
Na decisão, o juiz destacou que a condução das diligências permanece sob responsabilidade da Polícia Civil e ressaltou a necessidade de garantir a imparcialidade do processo. A defesa da família informou que não irá se manifestar, uma vez que o caso tramita sob sigilo.
Informações: Metrópoles
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