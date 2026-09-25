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Nova biografia aponta divórcio de Gisele Bündchen como o maior erro da carreira de Tom Brady

Obra reconstitui a trajetória do ex-quarterback, expõe sua obsessão por títulos e mostra como as escolhas pós-divórcio afetaram sua reputação

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Nova biografia aponta divórcio de Gisele Bündchen como o maior erro da carreira de Tom Brady
Autor Foto: Reprodução/ Redes Sociais

A separação de Gisele Bündchen, formalizada em 2022, é apontada como o ponto de inflexão e o maior erro da trajetória de Tom Brady. Essa é a premissa central destacada na biografia "Brady: Uma História Americana e o Preço da Grandeza", escrita pelo ex-jornalista da Sports Illustrated Lars Anderson.

Segundo a obra, o fim do casamento não apenas abalou a vida pessoal do ex-quarterback, mas também marcou o início de um declínio em sua imagem pública, evidenciando sua imensa dificuldade em lidar com o período de aposentadoria da NFL sem a presença de uma figura forte como a modelo brasileira ao seu lado.

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O livro ganhou ainda mais repercussão após uma resenha publicada pela revista New Yorker, que descreve a obra como um relato íntimo da relação do casal e da busca obsessiva do atleta por recordes. De acordo com o autor, as tentativas de Brady de se reinventar após pendurar as chuteiras o transformaram em um alvo fácil para críticas e piadas, muitas delas atreladas ao seu status de recém-divorciado.

Anderson cita a participação do ex-jogador em comerciais constrangedores e esquetes duvidosas, além de ressaltar seu desempenho decepcionante como comentarista esportivo na televisão. A nova função rendeu duras avaliações de especialistas, que chegaram a classificá-lo como o "Comandante em Chefe do Óbvio".

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Em contraste com a atual fase de superexposição questionável do ex-atleta, a biografia exalta fortemente o poder e o fascínio exercidos por Gisele Bündchen. A publicação lembra que a "ubermodel", dona de um patrimônio milionário e presença constante em centenas de capas de revistas, encantava a todos ao seu redor com sua postura afetuosa e espirituosa, deixando até mesmo os ex-companheiros de equipe de Brady maravilhados. O livro resgata também as origens dessa união, iniciada durante um encontro em um bar de vinhos em Nova York, em 2006, época em que o jogador consolidava seu nome no esporte e começava a trilhar a jornada de conquistas que ditaria o ritmo de sua vida nas décadas seguintes.

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Biografia celebridades divorcio Gisele Bündchen Sports Tom brady
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