"Nosso relacionamento era insignificante para ela", diz Lucas Souza

Lucas Souza, que anunciou o fim do casamento com Jojo Todynho neste sábado (8)

Lucas Souza, que anunciou o fim do casamento com Jojo Todynho neste sábado (8), usou o Stories do Instagram para refutar o comentário da cantora, também na rede social, de que não sabia do término. O militar, que depois deletou o vídeo e fez textos com o que falou, disse que a união acabou por problemas que não foram relacionados ao fato de Jojo ter dito que foi sua primeira mulher, apontando a inexperiência do então marido.

"Fala pessoal, tudo bem, hoje não é o momento para vir na internet falar sobre separação, até porque um tempo atrás estava chorando, estava mal. Não está tudo bem, estou mal pelo nosso término. É engraçado a Jordana falar que não sabe de nada", disparou. "Não tem nada a ver com a última declaração que ela deu que foi minha primeira namorada, eu não tenho problemas em relação a isso", afirmou ele no vídeo deletado.

- LEIA MAIS: "Não estava sabendo": diz Jojo Todynho sobre separação

Nos textos, Lucas reiteirou o que disse. "Realmente muito esperado essa reação dela! Não sabe de nada? Essa é mais uma atitude que tem e mostra o quanto o nosso relacionamento era insignificante para ela, eu não vou contar as situações que levaram ao término porque não vou expor a pessoa", avisou. "Não tem nada a ver com a última polêmica que deu que ela é minha primeira namorada e esposa! Na verdade, me orgulho disso", repetiu.

Jojo e Lucas se casaram em janeiro deste ano, após cinco meses de relacionamento.

