Noiva há cerca de um mês, Carla Diaz fala sobre planos de casamento

A artista retornou de uma viagem romântica com o noivo para a Europa recentemente

Carla Diaz, aos 32 anos de idade, está noiva há pouco mais de um mês. A atriz se prepara para um 2023 muito agitado, com preparações para o casamento e também para dois lançamentos de filmes, sendo um deles no cinema.

"Vai ser um ano muito marcante na minha vida. Casamento, 30 anos de carreira... Com certeza também terão outros projetos que serão realizados esse ano, então eu acho que entro em 2023 em um novo ciclo", diz a artista, em entrevista à Revista Quem.

Retornando recentemente de uma viagem romântica com o noivo, Felipe Becari, para a Europa, ela conta que ainda não tem planos para o casamento, que não deve acontecer num futuro próximo. "Casório um pouco mais para frente, porque eu acabei de ficar noiva!", afirmou ela aos risos. "Eu sempre quis casar, mas nunca sonhei com um vestido, nunca sonhei com nada de decoração... Tenho amigas que desde a adolescência já idealizam alguma coisa do casamento, mas eu nunca idealizei nada", contou.

Por outro lado, o noivo já sonha com o dia de subir o altar: "O Felipe é pisciano, então é mais sonhador!", brinca. "Tem algumas coisas que ele já que ele já pensa, com certeza, mas por enquanto a gente ainda não definiu nada, acho que ainda está um pouquinho cedo", completa.





