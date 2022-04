Da Redação

Noiva de Babu Santana usa 'coleira' com o nome dele

Livia Nascimento, noiva de Babu Santana, fez uma homenagem polêmica ao amado neste início de sábado (23), a primeira madrugada de desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro. A jornalista foi ao Nosso Camarote, na Sapucaí, usando uma coleira com o nome do famoso.

O ato repete a atitude de Luma de Oliveira em 1998, que desfilou pela Tradição usando uma coleira com o nome de Eike Batista, então seu marido. Depois dela, Sabrina Sato, em 2018, e Gracyanne Barbosa, em 2020, entre outras musas do Carnaval, já reeditaram a fantasia.

O adereço foi polêmico em 1998 e segue polêmico até hoje. O que você acha do enfeite?

Com informações: R7