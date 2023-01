Noah Schnapp, ator de Stranger Things, assume ser gay

Da Redação

Noah Schnapp, intérprete de Will Byers na série Stranger Things, assumiu ser gay

Noah Schnapp, intérprete de Will Byers na série Stranger Things, assumiu ser gay. Em um vídeo publicado no TikTok nesta quinta-feira (5), o ator de 18 anos de idade conta que revelar a homossexualidade não foi nenhuma surpresa para pessoas próximas.

“Quando eu finalmente contei para meus amigos e família que era gay depois de 18 anos sentindo medo e todos disseram que já sabiam”, escreveu o astro do sucesso da Netflix na publicação.

A publicação fez parte de uma trend da rede social para contar algo “que não devia ser levado tão sério”. Um dos protagonistas de Stranger Things, Will também é gay na trama e é apaixonado pelo melhor. “Acho que sou mais parecido com o Will do que imaginava”, brinca Schnapp na legenda do vídeo do TikTok.

Com informações do Metrópoles.

